فراخوان مسابقه تبلیغاتی جشنواره فیلم کودک منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی بنیاد سینمایی فارابی فراخوان مسابقه تبلیغی بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در سه بخش پوستر و گرافیک محیطی، عکس، آنونس و تیزر اعلام شد. در این فراخوان آمده است: آثار ارسالی مربوط به فیلمهای تولیدشده، از اول مهرماه 1391 الی پایان خرداد 1393 مورد پذیرش دبیرخانه جشنواره قرار می گیرد.
متن کامل فراخوان به شرح زیر است:
آغاز کلام
در دنیای پرهیاهوی امروز تأثیر تصویر و پیامدهای تبلیغی آن بر کسی پوشیده نیست، تبلیغات در همه فعالیتهای بشری اعم از علمی، فرهنگی هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، شخصی و جمعی نقش مهمی در تحولات عمومی دارد. سالیانه میلیاردها دلار در سراسر جهان به طور رسمی و علنی صرف تبلیغات میشود.
گرچه از پیدایش انسان اجتماعی، تبلیغات نیز به صورت ساده و ابتدایی به وجود آمده و رشد کرده است اما نفوذ با اهمیت، دگرگون ساز و حساس تبلیغات در دنیای معاصر، حکایت از اهمیت سرشار آن دارد. اهمیت تبلیغات فیلمها در زمان اکران و تأثیرگذاری عرضه گسترده عکس، پوستر، آنونس و تیزرهای خلاق و تبلیغات محیطی، اثرگذارترین تبلیغ برای معرفی فیلمهای سینمایی به مردم میباشد.
هرچند کیفیت ساختاری و محتوایی یک فیلم سینمایی در ارتباط با مخاطب بسیار مؤثراست، اما به واسطه مواد تبلیغی، این آثار را میتوان به مردم، خوب و شایسته معرفی کرد. توجه به مؤلفه هائی همچون زیباییشناسی، موسیقی، کلام، تصویر، رنگ، صحنهپردازی و موضوع، از نکات برجسته در اینگونه تبلیغات است.
ایجاد نقد خوب و هم ذات پنداری نسبت به موضوع از طریق تحت تأثیر قرار دادن افکار مخاطب ازجمله ویژگیهای مواد تبلیغی اثرگذار به شمار میآید. بر این اساس شورای سیاستگذاری بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اقدام به برگزاری مسابقه مواد تبلیغی میکند.
بخشهای این مسابقه شامل: عکس، پوستر، آنونس، تیزر و تبلیغات محیطی میباشد.
مقررات عمومی
آثار ارسالی مربوط به فیلمهای تولید شده، از اول مهرماه 1391 الی پایان خرداد 1393 مورد پذیرش دبیرخانه جشنواره میباشد.
لازم است تعداد آثار ارسالی بر اساس تعداد و مقررات جشنواره باشد، آثار خارج از این شرایط به ترتیب شمارهگذاری حذف خواهد شد.
تکمیل فرم تقاضای شرکت در مسابقه به معنای پذیرش قوانین مسابقه و رأی هیئت داوران
لازم است هر اثر بر اساس برگههای پیوست دارای عنوان، مشخصات و شمارهگذاری باشد.
آثار ارسالی بههیچعنوان عودت داده نخواهد شد.
به هر اثر راه یافته در بخش مسابقه عکس، پوستر و تبلیغات محیطی مبلغ 3000.000 ریال و در بخش تیزر و آنونس مبلغ 5.000.000 ریال بهعنوان حق تألیف پرداخت خواهد شد.
به کلیه شرکتکنندگان در مسابقه گواهی شرکت در مسابقه اهداء میگردد.
جشنواره میتواند از آثار ارسالی در تبلیغات و انتشارات خود بدون هرگونه انتفاع مادی، صرفاً با ذکر نام هنرمند استفاده کند و استفاده از آثار، مستلزم پرداخت هرگونه پاداش و حقالزحمه نیست.
تصمیمگیری در مورد مسائل پیشبینینشده به عهده برگزارکننده میباشد.
مقررات اختصاصی
الف/ بخش پوستر و گرافیک محیطی:
صرفا پوسترهایی میتوانند در مسابقه شرکت نمایند که برای تبلیغ فیلم به چاپ رسیده و اصل پوستر چاپشده میبایست دارای حداقل عرض 45 و حداکثر 70 سانتیمتر باشد.
هر هنرمند میتواند به ازای هر فیلم حداکثر یک قطعه پوستر و یک قطعه تبلیغات محیطی برای شرکت در مسابقه ارسال نماید.
طرحهای موردنظر میبایست به صورت دیجیتالی در ابعاد اصلی و رزولوشن dpi 300 با فرمت Jpg یا Tif بر روی لوح فشرده به دفتر جشنواره ارسال گردد. ارسال دو نسخه چاپشده از پوستر، به همراه فایل دیجیتالی الزامی است.
ب/ بخش عکس:
بخش عکس در دو موضوع عکاسی صحنه و جنبی (پشتصحنه) برگزار میشود.
در بخشِ عکاسی صحنه، هر عکاس به ازای هر فیلم میتواند حداقل 5 و حداکثر 7 قطعه عکس به دبیرخانه ارسال نماید.
در بخشِ عکاسی جنبی (پشتصحنه)، هر عکاس به ازای هر فیلم میتواند حداقل 3 و حداکثر 5 قطعه عکس به دبیرخانه ارسال نماید.
عکسهای دیجیتال و آنالوگ پذیرفته خواهد شد. لیکن در هر دو صورت لازم است آثار بهصورت دیجیتال و بر روی لوح فشرده به روش زیر نام گذاری و به دبیرخانه ارسال گردد. بهطور مثال Esfehan01 شماره مسلسل + نام فیلم
عرض عکسهای ارسالی نباید از 50 سانتیمتر و رزولوشن dpi 300 کمتر باشد.
تنها عکسهای با فرمت Jpg یا Tif موردپذیرش میباشد.
هر نوع دستکاری در آثار ارسالی موردپذیرش هیئتداوران نیست.
ج/ بخش آنونس و تیزر:
حداکثر آثار ارسالی برای بخش تیزر و آنونس به ازای هر فیلم، یک اثر میباشد.
هریک از نسخههای موردنظر میبایست بهصورت مجزا، روی یک لوح فشرده و با فرمت AVI به دبیرخانه ارسال شود.
آثار میبایست صرفاً بهصورت دیجیتال و بر روی لوح فشرده به روش زیر نامگذاری و به دبیرخانه ارسال گردد.
تولیدات مشترک میباید با تائید و امضای تهیهکننده، کارگردان و سایر افراد ذینفع، تکمیل و یا اسامی آنان در برگههای مربوطه ثبت و ارسال گردد.
هرگونه دعوی در رابطه با مالکیت اثر، موجب حذف اثر از جشنواره خواهد شد و جشنواره هیچگونه مسئولیت و حکمیتی را در این مورد نمیپذیرد.
بخش جنبی
اقلام تبلیغاتی:
از آنجائیکه اقلام تبلیغاتی یک فیلم سینمائی اعم از تصاویر حک شده بر روی وسایل مورداستفاده کودکان مانند لوازمالتحریر، لوازم شخصی و سایر نمونههای مشابه میتواند به ذهنیت کودکان در مورد شخصیتهای فیلمهای کودکان و نوجوانان تداوم بخشیده و موجب تکرار قصه و اهداف کارگردان در ارتباط با مسائل روزمره آنان باشد، این بخش به صورت جنبی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شده و آنان بدون شرایط رقابتی میتوانند تولیدات خود را در غرفهای از محل برگزاری جشنواره، به نمایش بگذارند.
این بخش میتواند مقدمهای برای اندیشه و تولید اینگونه اقلام برای رقابت در سالهای آتی باشد.
گاه شمار مسابقه
دبیرخانه مسابقه جهت ایجاد فرصت و تأمل هنرمندان، زمان کافی پس از فراخوان را در نظر گرفته است، لذا به منظور رعایت عدالت و افزایش کیفیت برگزاری مسابقه مهلت ارسال آثار بههیچعنوان تمدید نخواهد شد.
پایان مهلت ارسال آثار : 10 شهریور 1393
اعلام برندگان و اهداء جوایز مهرماه 1393
جوایز
پروانه زرین جشنواره به نفر اول هر بخش به همراه جوایز نقدی
لوح افتخار به نفر دوم و سوم هر بخش به همراه جوایز نقدی
دبیرخانه مسابقه
تهران ـ فلکه دوم صادقیه برج گلدیس طبقه 7 واحد 721 دبیرخانه بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاع رسانی بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان.
نظر شما