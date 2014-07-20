نیازهای حوزه های علمیه بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه استاندار ظهر یکشنبه به همراه معاون سياسي و امنيتي استاندار، مشاور استاندار در امور روحانيون، مديركل دفتر بانوان و خانواده، شهردار، رئيس شوراي شهر قزوين از مركز حوزه علميه كوثر بازدید کردند.

مرتضی روبه در جریان این بازدید اظهارداشت: با بررسي حوزه علمیه خواهران در استان باید نيازهاي این حوزه ها احصا و در قالب بانک اطلاعاتي اعلام شود تا برنامه ريزي هاي لازم براي رفع اين نيازها براساس امكانات موجود انجام شود.

وي بيان كرد: بايستي محصولات معنوي حوزه علميه در خانواده ها و تحولات لازم در جامعه نمود كافي و لازم را داشته باشد.

این مسئول تأكيد كرد: به مصلحت نيست كه مساله تبليغ دولتي شود و در حال حاضر نيز اجتماعات زيادي با هدف تبليغ توسط گروه هاي مردمي اداره مي شود كه موفق نيز هستند.

استاندار قزوین در ادامه با بازدید از حوزه علمیه خواهران با مشکلات این حوزه آشنا شد و براي تأمين نيازهاي موجود حوزه علميه خواهران در حد امكان قول مساعد داد.

سیدی: بانوان طلبه پرفايده ترين و كم هزينه ترين افراد براي تبليغ ديني هستند

طاهره بیگم سيدي مدیرکل بانوان میز در اين بازديد گفت: در چند سال اخير اتفاقات خاصي براي بروز رساني اين مركز با توجه به اهميت آن، صورت نگرفته است.

وي افزود: كساني كه در حوزه تحصيل مي كنند براي شغل و پول نمي آيند بلكه يک نياز علمي و آموزش طلبگي است و بيشترين اثرپذيري را در جامعه دارند.

سیدی افزود: بايد زمينه اي فراهم كنيم تا با داشتن جذابيت در اين مكان ها با هدف آموزش آموزه هاي ديني اسلامي خانم ها براي تحصيل در اين مراكز جذب شوند.

مشاور استاندار در امور بانوان افزود: خانم ها اگر حتي مبلغ هم نشوند به عنوان يک مادر و همسر در اين مراكز علميه تربيت مي شوند و مي توانند در خانواده و تربيت فرزندان مفيد باشند.

سیدی، تامين تجهيزات مراكز فعلي و احداث مهدكودک وكتابخانه را در حوزه هاي علميه قزوين از اقدامات مهمي برشمرد كه نياز ضروري است.

حجت الاسلام کاظم لو: راه اندازی حوزه علمیه در تاکستان

همچنين در اين بازديد حجت الاسلام كاظم لو مدير مركز حوزه علميه خواهران گفت: براساس جمعيت استان در حاضر حداقل بايستي 12 مركز و حوزه علميه ويژه خواهران داشته باشيم.

وی با تاکید بر تجهيز مراكز فعلي استان افزود: براي سال تحصيلي امسال حوزه علميه شهرستان تاكستان نيز راه اندازي مي شود.

حجت الاسلام کاظم لو تاكيد كرد: در حال حاضر نياز خواهران استان تاسيس مراكز جديد است.

وی در ادامه تاكيد كرد: در برنامه هاي مختلف قزوين نيز نياز است كه زمين هايي براي احداث اين مراكز علميه در محله ها اختصاص يابد تا با اين امر معضلات اجتماعي نيز كاهش يابد.

