به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع و ستمدیده غزه و فلسطین بیانیه ای صادر کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار دفتر خبرگزاری مهر کرمانشاه قرار گرفته، آورده است: در چند روز اخیر بار دیگر شاهد جنایات دحشتناک رژیم صهیونیستی در نوار غزه بودیم که انعکاس و بازتاب بخشی از آن‌ در رسانه‌ها، قلب هر انسانی را مملو از درد و رنج می‌کند.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: تصاویر دردناکی که در رسانه‌های مجازی و مکتوب دست به دست چرخید تا مهر تأییدی باشد بر سالیان متمادی مظلومیت و ستم دیدگی ملت شریف فلسطین و تجاوز رژیم جعلی اسرائیل به حقوق این ملت.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در بیانیه خود در محکومیت جنایات رژیم جعلی اسرائیل، آورده است: اقدامات وحشیانه اسرائیل جنایتکار، تنها تجاوز به حقوق ملت فلسطین نیست، بلکه تجاوز به حقوق همه ملت‌ها و کشور هاست و مشاهده اجساد کودکان بی گناه کشته شده، عرق شرم بر جبین تمام کسانی باقی می‌گذارد که در برابر این جنایات سکوت پیشه کرده‌اند. اين هجوم وحشيانه بار ديگر ماهيت اسرائيل غاصب و نيات پلید حاميان این رژیم، بخصوص آمريكا و بعضى از سران كشورهاى عربى را آشكار ساخت و داغ ننگى بر پيشانى آنها نهاد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: در میانه انبوه آشوب و اغتشاش در کشورهای اسلامی و در اوج مظلومیت ملت‌های ستم کشیده مومن و مسلمان، بیش از هر زمان دیگری بر یکایک مردم خداجوی و حق‌طلب فرض است که با همبستگی و اتحاد خویش، پایه های حکومت ستمکاران و خونخواران متجاوز و بداندیش را به لرزه درآورده و وحدت قلبی و ایمانی خویش را فریاد زنند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در بیانیه خود تاکید کرده است که به مصداق حدیث نبوی و بر اساس وظیفه انسانی از تمامی دانشگاهیان دعوت می شود ضمن محکوم کردن این اقدام ظالمانه، بار دیگر با خلق حماسه‌ای عظیم و درخور شکوه و عظمت ایران و ایرانی، با حضور کم نظیر، مثال‌زدنی و آگاهانه در راهپیمایی روز جهانی قدس، این یادگار بی‌بدیل حضرت امام خمینی (ره)، مشت محکمی بر دهان نظام استکبار و سلطه جهانی زده و با آرمان های مقدس امام راحل و آزادی قدس شریف تجدید میثاق کنند.