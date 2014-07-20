کانی بل و مجموعه ای از گونه های گیاهی و جانوری قربانی آبگیری سد داریان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح قادری بعدازظهر امروز یکشنبه در نشست علمی ظرفیت سازی برای نجات چشمه بل که در سالن اجتماعات اداره کل محیط زیست کردستان تشکیل شد، گفت: یکی از مواردی که در پروژه سدها پیچیدگی و مشکلات اداری در کشور ما ایجاد کرده و می کند مربوط به وجود تاج سد در استانی و قرار گرفتن حجم ذخیره آب در استان دیگر است.

وی عنوان کرد: تاج سد داریان در استان کرمانشاه و حجم ذخیره آب این سد در استان کردستان واقع شده است و این امر موجب شده که مجریان این طرح گزارش زیست محیطی این سد را به اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان ارسال نکنند.

وی اظهارداشت: تشکیل گروه ارزیابی زیست محیطی در کردستان را می توان نخستین اقدام زیست محیطی کشور نامید که سازمان محیط زیست کشور با اطلاع از فواید و دستاوردهای این گروه دستور تشکیل آن را در دیگر استان ها هم صادر کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: ممانعت از بیان اظهارنظرهای مغرضانه و بحث های انفرادی، انجام کارهای گروهی و تاثیرگذار از جمله فواید تشکیل گروه مذکور است و در طول این سال ها موضوعات مختلف زیست محیطی توسط اعضای این گروه از جمله کانی بل مورد بررسی قرار گرفته است.

قادری اعلام کرد: کانی بل نزدیک ترین قربانی ناشی از احداث و آبگیری سد داریان است و سپس اراضی بالادست سد، گونه های گیاهی و جانوری منحصر به فرد حاشیه رودخانه سیروان نیز زیرآب می رود و برای همیشه از بین می روند.

وی اظهارداشت: متاسفانه در پروژه سد داریان نسبت به زیان ها و خسارت های ناشی از آن هم چون سایر سدهای موجود در کشور بی توجهی شده است.

وی با اشاره به اینکه کانی بل کوتاه ترین رودخانه جهان است، بیان کرد: تقدیر خروشان ترین چشمه و کوتاه ترین رودخانه دنیا این گونه در حال نابودی است و باید برای نجات آن اقدام اساسی صورت گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان به جلسه ای که در 15 تیرماه امسال با مجری سد داریان تشکیل شد، اشاره کرد و افزود: در این جلسه توافقی در خصوص توقف 21 روزه عملیات موسوم به نجات بخشی چشمه بل صورت گرفت.

قادری ادامه داد: متاسفانه مجری این پروژه به توافق خود عمل نکردند و چند روز بعد عملیات به اصطلاح نجات بخشی این چشمه را دوباره شروع کردند.

وی عنوان کرد: ما به هیچ وجه مانع و مخالف سیاست های توسعه ای منابع آب نیستم بلکه مخالف نابودی و تخریب کانی بل هستیم.