معدن شن و ماسه آلاینده در قدس پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شيدا آكار اظهار داشت: ماموران اجرایی اداره حفاظت محيط زيست قدس در پي گشت و پايش صنايع شهرستان با يك واحد معدن شن و ماسه آلاينده با بار آلودگي در خط توليد مواجه شدند که به دلیل عدم توجه به اخطاريه صادر شده و بار آلودگي در خط توليد از ادامه فعاليت اين واحد تا برطرف شدن كامل و اصلاح نواقص زيست محيطي جلوگيري به عمل آمد.

این مسئول با اشاره به فعالیت بیش از 70 معدن شن و ماسه و كارخانجات آسفالت ددر این شهرستان گفت: نحوه فعاليت این معادن با توجه به شرايط جوي حاكم بر منطقه، نزديكي به شهر قدس و جهت بادهاي غالب تحت پايش مستمر بوده و در صورت عدم توجه به ملاحظات زيست محيطي از ادامه فعاليت آنها جلوگيري می شود.

صیادان غیرمجاز در منطقه ورآرو لار دستگیر شدند

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی لار عنوان کرد: محیط بانان این اداره حین گشت زنی و کنترل منطقه ورآرو لار متوجه حضور سه نفر در حال صید غیرمجاز می شوند که بلافاصله وارد عمل شده و نسبت به دستگیری این افراد اقدام می کنند.

نقی میرزاکریمی افزود: از این متخلفین 25 قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز و یک رشته تور پرتابی کشف و ضبط شد و صیادان غیر مجاز با تشکیل پرونده تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری صیاد غیر مجاز در رودخانه نمرود فیروزکوه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه گفت: ماموران اجرائی این اداره حین گشت زنی و کنترل حاشیه رودخانه نمرود به یک گروه صیاد غیر مجاز برخورد می کنند که پس از اطمینان از تخلف افراد، بلافاصله وارد عمل شده و موفق به دستگیری صیادان می شوند.

کرمی از کشف و ضبط 22 قطعه ماهی از نوع زردپر، یک عدد لانسر و یک رشته دام از متخلفین خبر داد و تصریح کرد: طبق قوانین سازمان حفاظت محیط زیست مبلغ 220 هزار تومان ضرر و زیان وارده از متخلفین دریافت و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مسئول متذکر شد: همچنین طی روزهای گذشته تعداد چهار رشته تور سالیک و پنج رشته دام عرضی در نقاط دیگر از حاشیه رودخانه های نمرود و حبله رود قبل از اقدام به صید، از متخلفین کشف و ضبط شد.

عقاب آسیب دیده توسط دوستداران طبیعت در شهریار نجات یافت

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های شهریار و ملارد از تحویل یک عقاب توسط یکی از شهروندان به این اداره خبر داد و گفت: یک عقاب که از ناحیه بال دچار آسیب شدید شده بود از سوی دوستداران طبیعت در شهریار نجات یافته و به اداره حفاظت محیط زیست شهریار و ملارد تحویل داده و جهت تیمار و بررسی وضعیت سلامت به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران منتقل شد.

عزیز عبدل زاده با تاکید بر اینکه عقاب ها از گونه های حفاظت شده و حمایت شده هستند، افزود: به استناد قانون، شکار این پرنده شکاری ممنوع بوده و مشمول 15 میلیون ریال جریمه می شود اما خوشبختانه فرهنگ زیست محیطی حمایت از حیات وحش در میان مردم جا افتاده است و دوستداران طبیعت به خوبی در این خصوص با اداره حفاظت محیط زیست همکاری می کنند.