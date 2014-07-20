آب شرب و فضای سبز بساب در بافق جداسازی شد

داوود ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با فضای سبز پراکنده که در سطح روستای بساب ایجاد شده، امکان آبیاری از آبهای شرب و کشاورزی وجود نداشت.

دهیار بساب با اشاره به اینکه این روستا مرکز دهستان سبزدشت بافق است، افزود: به خاطر زیبا سازی این روستا، انواع درختان سازگار از منطقه کرج، تهران و گونه های محلی در سطح این روستا کاشته شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کشاورزان کمبود آب و خشکسالی را مطرح می کردند، آبیاری این درختان و فضای سبز ایجاد شده با معضل روبرو شده بود.

دهیار بساب بیان کرد: به خاطر رفع این معضل چهار طاق آب مزرعه جعفر آباد را که مشرف بر همه روستای بساب بود، خریداری کردیم.

وی، هزینه خرید این مقدار آب فضای سبز روستایی را بالغ بر 160 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این مبلغ از محل اعتبارات دهیاری بساب، با اطلاع و مساعدت مسئولان ذیربط تامین و پرداخت شده است.

ایزدی، این روستا را تنها روستای مهاجرپذیر منطقه خواند و افزود: جوانان بومی با تشکیل گروه های یک تا پنج نفری اقدام به ایجاد واحدهای مرغداری، پرواربندی و پرورش ماهی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: هم اكنون حدود 18 نفر به طور مستقیم در این واحدها به کار اشتغال دارند و در صورتی که کارخانه ماکارونی سازی بساب دوباره راه اندازی شود، قریب 100 نفر مستقیم و غیر مستقیم در این روستا مشغول به کار می شوند.

این مسئول تصریح کرد: افزایش روز افزون جمعیت، مهاجرت پذیری و حضور گسترده مردم در فصل نوروز، ایام تعطیلات تابستان و محرم، این دهیاری را برآن داشت تا علاوه بر ساخت پارک کودک، فضای سبز محل را نیز برای تلطیف هوا گسترش دهد.

روستای بساب مرکز دهستان سبزدشت با جمعیتی بالغ بر 650 نفر بومی و غیر بومی در فاصله 105 کیلومتری بافق و در محور شهرستان کوهبنان کرمان قرار دارد.