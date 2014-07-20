حمایت وزیر صنعت از تولید کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمدرضا نعمت زاده، با اشاره به ضرورت همکاری با وزارت بهداشت در حفظ سلامت جامعه گفت: ما به عنوان بخش تولیدی و تجاری وظیفه خود می دانیم که با این وزارتخانه در حفظ سلامت جامعه همکاری داشته باشیم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه مختلف دارو، تجهیزات پزشکی، بهداشت، تولید محصولات غذایی و بهداشتی، باید با وزارت بهداشت هماهنگی بیشتری داشته باشیم و قرار است کارگروهی بین دو وزارتخانه تشکیل شده و اعضای آن تصمیمات را در این حوزه ها دنبال کنند.

وی تاکید کرد: همه واردکنندگان، صادرکنندگان و تولید کنندگان شاخه بهداشت و درمان و دارو باید کار را جدی بگیرند و ما نیز از آنها برای بهبود کیفیت تولیدات داخلی و واردات حمایت منطقی خواهیم داشت.

نعمت زاده خاطرنشان کرد: بزودی فهرستی از محصولاتی که توانایی تولید در داخل کشور دارند و نیازی به واردات آنها نیست، جهت سرمایه گذاری اعلام می کنیم تا سرمایه گذاران با آگاهی و علاقه بیشتری اقدام به این سرمایه گذاری در داخل کشور کنند.