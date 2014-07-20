دور نهایی مسابقات اسکواش بانوان جام رمضان گرگان برگزار می شود

لاله کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: مسابقات اسکواش جام رمضان بانوان شهرستان گرگان عصر امروز با برگزاري ديدارهاي مرحله نهايي به کار خود پايان مي دهد.

او با اشاره به تعداد ورزشکاران شرکت کننده در این جام ادامه داد: در مسابقات اسکواش بانوان جام رمضان شهرستان گرگان که از هفته گذشته در خانه اسکواش گرگان آغاز شده بود، تعداد 32 اسکواش باز در بخش آماتور و 8 ورزشکار نيز در بخش حرفه اي با يکديگر رقابت کردند.

کاظمی خاطرنشان کرد: مسابقات بخش حرفه اي عصر امروز با رقابت 4 ورزشکار راه يافته به دور نهايي، با انجام باز هاي فينال و رده بندي به کار خود پايان خواهد داد.

به گفته سرداور این رقابت ها، دور نيمه نهايي رقابت هاي بخش آماتور نيز با صعود 8 بازيکن از چهار گروه A، B، C و D امروز برگزار مي شود.

کاظمي با اشاره به سطح کيفي مطلوب اين مسابقات يادآور شد: در رقابت هاي امسال جام رمضان بانوان از 6 داور رسمي استفاده شده است.