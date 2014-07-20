احداث پارک علم و فن آوری یاسوج پس از 10 سال بر روی کاغذ مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه پژوهش استان افزود: از سال 84 موضوع احداث این پارک در یاسوج مطرح شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

وی بیان کرد: احداث پارک علم و فناوری برای تبدیل شدن ایده ها به ثروت و ایجاد مکانی برای زنجیره وار شدن تحقیقات و پژوهش ها در استان ضروری است و برای تحقق آن باید عزمی جدی وجود داشته باشد.

وی بر دعوت از کارشناسان مرکز علم و فناوری برای بررسی محل احداث این پارک تاکید کرد و گفت: باید محل احداث پارک هرچه زودتر مشخص شود.

محنایی بر تعامل هرچه بیشتر با وزارت علوم در راستای احداث این پارک تاکید کرد و بیان داشت: بسیاری از مشکلات نخبگان با رفع این معضل برطرف می‌شود و برای کارهای پژوهشی و تحقیقاتی با مشکل مواجه نمی‌شوند.

وی افزود: وضعیت پارک علم و فناوری استان در آینده ای نزدیک در نشستی با حضور استاندار روشن می شود.

کارگروه پژوهش از روزمرگی خارج شود

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری منظم کارگروه پژوهش اشاره کرد و گفت: کارگروه پژوهش محل تصمیم گیری نهایی است و تصمیم سازی ها می بایست در نشست های کارشناسی صورت گیرند.

محنایی اظهار داشت: کارگروه پژوهش باید با فعالیت اعضا، رؤسا و اساتید دانشگاه ها از وضعیت روزمرگی خارج شود و محل اتخاذ تصمیم های مهم درحوزه پژوهش، فناوری و تحول اداری باشد.

وی بر ضرورت فعال سازی و کارشناسی برگزار شدن گروه های کاری زیرمجموعه کارگروه پژوهش تأکید کرد.

راه اندازی بانک اطلاعات اساتید برجسته دانشگاهی

محنایی همچنین از راه اندازی بانک اطلاعات استادان برجسته دانشگاهی این استان خبر داد و گفت: این بانک با مسئولیت بنیاد نخبگان به زودی در یاسوج تشکیل و راه اندازی می شود.

وی افزود: هدف از تشکیل این بانک اطلاعات شناسایی و استفاده از ظرفیت های علمی، تجربیات و دیدگاه های استادان برجسته دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد برای کمک به توسعه همه جانبه استان است.

در ادامه این نشست همچنین مباحثی پیرامون کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی(ره) نماینده فقید ولی فقیه در این استان و جشنواره ملی حجاب و عفاف در پوشش اقوام ایرانی مطرح شد.

محنایی در این خصوص گفت: در مقوله حجاب و عفاف باید خیلی بیشتر از این‌ها کار شود چرا که اکنون یکی از بزرگترین معضلات جامعه به موضوع حجاب و عفاف بر می‌گردد.

وی افزود: در همایش‌هایی که به این نام برگزار می‌شود باید به دنبال خروجی‌های اثرگذار در سطح ملی و استانی باشیم.

وی تاکید کرد: باید از نظرات نخبگان و فرهیختگان استانی در برگزاری همایش ملی حجاب و عفاف استفاده کنیم.

برگزاری کنگره ملی آیت الله ملک حسینی(ره) در آبانماه

رئیس دانشگاه پیام نور استان هم زمان اجرای این دو کنگره را آبان و آذرماه سال جاری عنوان و بر همکاری دستگاههای فرهنگی برای برگزاری هرچه باشکوهتر آن تاکید کرد.

عنایت‌الله نجیب‌زاده افزود: برگزاری کنگره های ملی مفاخر کشور از مهمترین برنامه های سال جاری دانشگاه پیام نور کشور است.

وی با اشاره به برگزاری کنگره عالم ربانی مرحوم آیت الله ملک حسینی (ره) افزود: در این کنگره به زندگی و آثار آن مرحوم، آثار مربوط به ارتباط با آیت‌الله بروجردی و امام راحل، احکامی که امام برای آن عالم ربانی صادر کردند و مستندات مبارزات انقلابی آن مرحوم پرداخته می شود.

نجیب زاده همچنین با اشاره به همایش حجاب و عفاف در استان، اظهار داشت: در برگزاری همایش حجاب و عفاف مقوله اقوام ایرانی را مد نظر قرار داده ایم.

وی محورهای علمی این همایش ملی را ترویج پوشش محلی در بین جوانان و دانشگاهیان، پوشش اقوام در تاریخ، اقتصاد در پوشش اقوام ایرانی، رسانه‌ها و پوشش اقوام ایرانی، ادیان و پوشش اقوام ایرانی عنوان کرد.