آمار 4.5 درصد مشارکت مدارس غیردولتی در زنجان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم دیدار با مدیران و موسسان مدارس غیردولتی افزود: در حالی که استان زنجان در زمینه مشارکت برای مدارس غیر دولتی دارای آمار 4.5 درصد است در سطح کشور شاهد میانگین 8.5 درصدی است.

وی ادامه داد: این آمار برای استان زنجان با این سابقه درخشان بسیار پایین است و دلخوش کننده نیست.

حجت الاسلام خاتمی توجه به مقوله آموزش را در استان زنجان دارای پیشنیه غنی دانست و با اذعان به افول این روند طی سالهای اخیر خواستار توسعه مشارکت هرچه بیشتر در این زمینه شد.



نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تعداد خیریه‎های استان زنجان بسیار بالاست مثلا انجمن خیریه مهرانه ماهی 200 میلیون تومان از کمک‏های مردمی صرف هزینه درمان می‌کند که نشان می‌دهد روحیه کمک در بین زنجانی‎ها وجود دارد ولی باید پذیرفت که میانگین درآمد زنجانی‏ها پایین است که برای بهبود اوضاع و احیای کاستی‎ها تلاش‎هایی بدون محکوم کردن هیچ کس درحال انجام است.

حجت الاسلام خاتمی افزود: موسسان مدارس غیردولتی جزو افراد خوشنام و با سابقه موفق هستند چرا که عاشق کار در آموزش و پرورش هستند زیرا لذت معلمی بسیار بالا ست و خداوند خود را معلم می‌داند و اولین معلم خداوند است که در اولین آیات نازل شده این موضوع را بیان کرده است.

وی ادامه داد: فعالیت‎های خوبی برای احیای کاستی‎ها در حال انجام است و میانگین درآمد زنجانی‎ها پایین است.



نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: همواره گله‎ای وجود دارد که توسعه مدارس خاص سبب کم رونقی شده است در حالی ‌که در این مراکز از نظر ساختاری مشکل وجود دارد گر چه این موضوع تاثیرگذار است ولی مشکل اساسی نیست بلکه مشکل ساختاری است.



حجت الاسلام خاتمی به نظرات مختلف موجود در جامعه در زمینه مدارس خاص در استان اشاره کرد و گفت: برخی ها معتقدند تبلیغات منفی مبنی بر این که خانواده‎های ثروتمند دانش‌‎آموزان خود را به مدارس غیردولتی می‌فرستند که البته این موضوع ارزش است که افراد ثروتمند ثروت خود را در آموزش و پرورش هزینه کنند نه ضدارزش همچنین برخی اعلام می‎کنند که در قانون اساسی بیان شده است آموزش و پرورش همواره باید رایگان باشد ولی در شرع بیان شده است حاکم اسلامی براساس مقتضیات زمان می‎تواند از درآمدهایی مانند خمس و زکات برای کمک به جامعه استفاده کند.

وی ادامه داد: راه حل افزایش مدارس غیرانتفاعی باید مطالعه کارشناسی شده و راه‎حل مناسب ارائه شود همچنین اعلام شده است مدارس خاص در شهرستان‎ها طرفدار ندارد که با شروع کار از تبلیغات کوچک می‎توان اوضاع را بهبود داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دانش‎آموزان امانت یک نسل هستند لذا کوشش در تربیت آنان سبب روسفیدی می‌شود همچنین براساس و توصیه می‌شود به موضوع علم و مذهب در مدارس در کنار هم توجه شود.

