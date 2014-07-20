آمار 4.5 درصد مشارکت مدارس غیردولتی در زنجان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم دیدار با مدیران و موسسان مدارس غیردولتی افزود: در حالی که استان زنجان در زمینه مشارکت برای مدارس غیر دولتی دارای آمار 4.5 درصد است در سطح کشور شاهد میانگین 8.5 درصدی است.
وی ادامه داد: این آمار برای استان زنجان با این سابقه درخشان بسیار پایین است و دلخوش کننده نیست.
حجت الاسلام خاتمی توجه به مقوله آموزش را در استان زنجان دارای پیشنیه غنی دانست و با اذعان به افول این روند طی سالهای اخیر خواستار توسعه مشارکت هرچه بیشتر در این زمینه شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تعداد خیریههای استان زنجان بسیار بالاست مثلا انجمن خیریه مهرانه ماهی 200 میلیون تومان از کمکهای مردمی صرف هزینه درمان میکند که نشان میدهد روحیه کمک در بین زنجانیها وجود دارد ولی باید پذیرفت که میانگین درآمد زنجانیها پایین است که برای بهبود اوضاع و احیای کاستیها تلاشهایی بدون محکوم کردن هیچ کس درحال انجام است.
حجت الاسلام خاتمی افزود: موسسان مدارس غیردولتی جزو افراد خوشنام و با سابقه موفق هستند چرا که عاشق کار در آموزش و پرورش هستند زیرا لذت معلمی بسیار بالا ست و خداوند خود را معلم میداند و اولین معلم خداوند است که در اولین آیات نازل شده این موضوع را بیان کرده است.
وی ادامه داد: فعالیتهای خوبی برای احیای کاستیها در حال انجام است و میانگین درآمد زنجانیها پایین است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: همواره گلهای وجود دارد که توسعه مدارس خاص سبب کم رونقی شده است در حالی که در این مراکز از نظر ساختاری مشکل وجود دارد گر چه این موضوع تاثیرگذار است ولی مشکل اساسی نیست بلکه مشکل ساختاری است.
حجت الاسلام خاتمی به نظرات مختلف موجود در جامعه در زمینه مدارس خاص در استان اشاره کرد و گفت: برخی ها معتقدند تبلیغات منفی مبنی بر این که خانوادههای ثروتمند دانشآموزان خود را به مدارس غیردولتی میفرستند که البته این موضوع ارزش است که افراد ثروتمند ثروت خود را در آموزش و پرورش هزینه کنند نه ضدارزش همچنین برخی اعلام میکنند که در قانون اساسی بیان شده است آموزش و پرورش همواره باید رایگان باشد ولی در شرع بیان شده است حاکم اسلامی براساس مقتضیات زمان میتواند از درآمدهایی مانند خمس و زکات برای کمک به جامعه استفاده کند.
وی ادامه داد: راه حل افزایش مدارس غیرانتفاعی باید مطالعه کارشناسی شده و راهحل مناسب ارائه شود همچنین اعلام شده است مدارس خاص در شهرستانها طرفدار ندارد که با شروع کار از تبلیغات کوچک میتوان اوضاع را بهبود داد.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دانشآموزان امانت یک نسل هستند لذا کوشش در تربیت آنان سبب روسفیدی میشود همچنین براساس و توصیه میشود به موضوع علم و مذهب در مدارس در کنار هم توجه شود.
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