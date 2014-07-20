به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طاهری ظهر یکشنبه در کمیته برنامه ریزی شهرستان عجب شیر اظهار داشت: توجه به صنعت گردشگری در این شهرستان یکی از ضروریات است زیرا این شهرستان پتانسیل بالایی در زمینه گردشگری دارد و در صورتی که بتوانیم زیرساخت های مورد نیاز را فراهم کنیم می توان شاهد افزایش تعداد گردشگران به این منطقه باشیم.

وی ادامه داد: افزایش تعداد گردشگران، توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت و با در آمدزایی آن می توان شاهد اشتغال زایی برای جوانان بود.

طاهری با اشاره به بودجه استانی این شهرستان گفت: 115 میلیارد ریال از اعتبارات استانی به این شهرستان تعلق گرفته که این میزان نمی تواند تمامی پروژه های عمرانی را به سرانجام برساند به همین دلیل توجه به ظرفیت های بخش خصوصی در این زمینه از ضروریات است.

وی افزود: اگر بخواهیم شاهد موفقیت در زمینه های اقتصادی باشیم نباید به بودجه دولتی تکیه کنیم زیرا هم اکنون نیز سیاست مدیران دولتی استان استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی است.

فرماندار عجب شیر در پایان گفت: نباید برخی موانع برای بخش خصوصی ایجاد شود زیرا سرمایه گذاران علاقمندند در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برسند که این امر هم به نفع مردم و هم به نفع مسئولان و سرمایه گذاران خواهد بود.



