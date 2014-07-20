برپایی 100سفره مهربانی توسط داوطلبان و خیرین جمعیت هلال احمر استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مومنی اظهار داشت: داوطلبان و خیرین جمعیت هلال احمر ا صفهان در ماه مبارک رمضان با تاسی از سیره امیر المومنین علی (ع) در دستگیری از مستمندان و هم سفره شدن با نیازمندان اقدام به برپایی ضیافت افطاری با عنوان سفره های مهربانی در 26 شعبه از شعب این جمعیت کردند.



وی با بیان اینکه این فعالیت خدا پسندانه با همکاری اعضا و داوطلبان و استفاده از توانمندیهای خیرین و نیکوکاران برگزار شد، افزود: هدف اصلی این برنامه ترویج ارزشهای انساندوستانه با تاسی از امیر المومنین علی ابن ابیطالب (ع) در شیوه خدمت رسانی و کمک به ایتام و ایجاد زمینه مشارکت خیرین و نیکوکاران در اجرای برنامه های عام المنفعه و خیریه است.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان اظهار کرد: تعداد سفره های بر پاشده از اول ماه مبارک رمضان تاکنون یکصد سفره و تعداد بهره وران 11 هزار و 350 نفر است و 350 بسته فرهنگی نیز بین روزه داران توزیع شده است.

وی با اشاره به اهداء 20 هزارکیلو برنج مرغوب توسط یکی از خیرین داوطلب جمعیت هلال احمر استان تصریح کرد: این برنج ها در تمام نقاط استان بین خانواده های نیازمند و مناطق محروم توزیع شد.



مومنی یادآور شد: از دیگر فعالیت های انجام شده در ماه مبارک رمضان توسط اعضا و داوطلبان این جمعیت می توان به برپایی چادرهای سلامت و ویزیت 890 نفر توسط پزشکان داوطلب ، اهداء خون ، فراخوان عضویت و .... اشاره کرد.

