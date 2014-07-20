دريافت قبوض موبایل ايميلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براي دسترسي سريع و آسان به اطلاعات صورتحساب، مشتركين دائمي همراه اول مي توانند علاوه بر روش هاي چاپي، پيامكي و رجوع به پرتال، از طريق ايميل نيز قبوض خود را دريافت كنند.

با توسعه سامانه ۹۹۰۰۰۹ و تكميل فرآيند اطلاع رساني به مشتركين دائمي همراه اول، علاوه بر روش هاي موجود، دريافت صورتحساب ايميلي نيز براي اين مشتركين امكانپذير شده است.

مشتركين دائمي همراه اول براي دريافت قبوض خود از طريق ايميل، بايد حرف E را به سامانه ۹۹۰۰۰۹ پيامك كنند. پس از ارسال پيامك، نحوه ساخت و ارسال ايميل بصورت پيامكي آموزش داده شده و مشترك مي تواند ايميل خود را بصورت (به عنوان مثال)«E,n_ahmadi@mci.ir» ساخته و به سامانه ارسال كند. در ادامه در صورتي كه مشترك خواهان دريافت صورتحساب ماهانه باشد بايد E,۱ را پيامك كند. در صورتي كه مشترك انصراف خود را اعلام نكند، مراحل ثبت ايميل تكميل شده و سامانه بصورت خودكار آخرين صورتحساب مشترك را به آدرس ايميل ثبت شده ارسال مي كند.

مشتركين دائمي همراه اول مي توانند براي غيرفعالسازي سرويس، E,۰ را به سامانه ۹۹۰۰۰۹ ارسال كنند.