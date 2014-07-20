تدوین برنامه راهبردی سازمان فضایی ایران با محوریت اعزام انسان به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که به ادامه بررسی برنامه راهبردی پیشنهادی حوزه فضایی اختصاص داشت، بخش‌های دیگری از این برنامه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، نمایندگان سازمان فضایی ایران ابتدا به تشریح اساسنامه شورای عالی فضایی، وظایف و اختیارات آن پرداختند و در ادامه ضمن معرفی برنامه 10 ساله فضایی کشور در چهار بخش 1- مخابرات فضایی، 2- سنجش از دور، 3- موقعیت یابی، ناوبری و زمان سنجی، و 4- اکتشافات و زیست فضایی، نخستین بخش این برنامه یعنی بخش مربوط به مخابرات فضایی را تشریح کردند.

سازمان فضایی ایران برنامه راهبردی پیشنهادی خود را در ذیل نقشه جامع علمی کشور و سند جامع توسعه هوافضای کشور تدوین کرده است که در تبصره 3 فصل 6 سند جامع توسعه هوافضای کشور مقرر شده که دستگاه های متولی سه حوزه ( فضایی، هوایی و هوانوردی، و دفاعی هوافضا )، اسناد عملیاتی حوزه خود را تدوین و پس از تصویب در مراجع ذی‌صلاح، به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارسال کنند.

سازمان فضایی ایران برنامه راهبردی پیشنهادی حوزه فضایی را در سه محور کلی اعزام انسان به فضا، ماهواره مخابراتی و ماهواره سنجش از دور، تنظیم و تدوین کرده است.