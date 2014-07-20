برخورد قضایی با مشترکین پرمصرف/ تضییع حقوق شهروندان قابل اغماض نیست

حبیب الله براتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی دو سال گذشته سالانه بین 35 تا 40 هزار آحاد (واحد مسکونی) به حوزه آبفای غرب تهران اضافه شده که این میزان در خوشبینانه ترین حالت معادل 160 هزار نفر جمعیت است اما مساله قابل توجه، نیاز این جمعیت رو به افزایش به توسعه زیرساختها و تعریف منابع آبی جدید است.

این مسئول با اشاره به بحران آبی کشور و استان تهران عنوان کرد: در حوزه غرب تهران نیز وضعیت بهتر نیست و در نقطه سر به سر قرار داریم، آب برای مصارف شرب و بهداشتی مشترکین به اندازه کافی تامین شده اما در صورت عدم رعایت و صرفه جویی شهروندان با مشکل مواجه خواهیم شد.

برخورد قضایی با مشترکین پرمصرف

وی خطاب به مشترکین پرمصرف هشدار داد: به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق سایر شهروندان، مشترکرین پرمصرف و انشعابات غیرمجاز در حوزه تحت پوشش شناسایی می شوند، که انشعابات غیرمجاز قطع شده و با پرمصرفها نیز پس از تذکر و هشدار در صورت عدم رعایت الگوی صحیح مصرف برخورد قانونی صورت می گیرد.

براتی اضافه کرد: برای برخورد با این افراد از مراجع قضایی کمک خواهیم گرفت گرچه این مساله برای ما نیز خوشایند نبوده اما تضییع حقوق سایر شهروندان امری قابل اغماض نیست چراکه مصرف بی رویه این دسته از مشترکین موجب افت فشار یا قطعی آب در ساعات پیک مصرف و گرما خواهد شد.

این مسئول قیمت پایین آب بها را یکی از عوامل اسراف گرایی و عدم تمایل مردم به اصلاح الگوی مصرف برشمرد و گفت: مصرف بی رویه مردم به دلیل عدم تاثیرگذاری آب بها و نبود سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای آبفا دو ضرر عمده قیمت ناچیز آب در کشور است.

وضعیت اعتبارات آبفا خوب نیست

مدیرعامل شرکت آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران افزود: این مسائل تامین آب شرب را با چالش مواجه کرده چراکه پروسه تامین، تصفیه و توزیع آب بهداشتی، احداث مخازن ذخیره، شبکه های توزیع، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، حفر چاه، مرمت و بازسازی سیستم آبرسانی، توسعه زیرساختها متناسب با جمعیت رو به رشد و.... مستلزم سرمایه گذاری است.

وی در تشریح وضعیت اعتبارات بیان کرد: اعتبارات سال گذشته بسیار نامناسب بود و در سالجاری نیز خوب نیست چراکه در سال 93 پس از دو مرحله هدفمندی یارانه ها، تورم، افزایش قیمتها و جمعیت تحت پوشش، اعتبارت عمرانی هنوز به میزان سال 89 (قبل از هدفمندی یارانه ها) نرسیده است، زمانی می توان اعتبارات را مناسب دانست که به موازات تورم سنوات اخیر رشد کرده باشد.