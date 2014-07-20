  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۰

میرزائی مطرح کرد:

مانع از توزیع کالا با حاشیه‌ قیمت در کرمانشاه خواهیم شد

مانع از توزیع کالا با حاشیه‌ قیمت در کرمانشاه خواهیم شد

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه گفت: چنانچه کالاهای دارای حاشیه قیمت در استان اصلاح نشود مانع از توزیع آن خواهیم شد و در واقع ما مدافع حقوق مردم هستیم و در جهت احقاق حقوق مردم حرکت می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرزائی معاون برنامه‌ریزی استانداری کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه و سومین نشست طرح ضیافت استان، اظهارداشت: ما مدافع حقوق مردم هستیم و چنانچه مشکلی در بحث کالا و خدمات و نیازهای اساسی مردم باشد باید توسط نهادهای مربوطه حل و فصل شود.

وی در خصوص حاشیه قیمت برخی از کالاها افزود: چنانچه این مشکل در استان حل نشود مانع از توزیع کالاهای با حاشیه قیمت در استان می‌شویم.

میرزایی تصریح کرد: قرار نیست که برخی سواستفاده کنندگان آرامش موجود در بازار را بر هم زده و از اعتماد مردم سواستفاده کنند.

معاون استاندار گفت: با توزیع‌کنندگانی که یک کالای واحد را با قیمت‌های متفاوت عرضه می‌کنند، برخورد می‌کنیم و چنانچه کسی در این مورد باید پاسخگو باشد و نیاید و پاسخ ندهد به ما اطلاع دهید او را پاسخگو می کنیم.

میرزایی در خصوص قیمت گوشت قابل عرضه و توزیع در بازار نیز اظهارداشت: نهادهای متولی، قیمت نهایی عرضه گوشت را به ستاد تنظیم بازار استان اعلام کنند تابرنامه ریزی مناسب صورت گیرد و قابل نظارت باشد.

وی یادآور شد: ما مدافع حقوق مردم هستیم و  در این ستاد همه هزینه‌هایی را که مردم می‌پردازند، بررسی و نظارت می‌کنیم لذا باید قیمت کالاها و خدمات منصفانه و به اندازه ارزش واقعی کالا یا خدمت باشد تا بتوانیم به مردم پاسخگو باشیم.

کد مطلب 2334784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها