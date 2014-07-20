مانع از توزیع کالا با حاشیه‌ قیمت در کرمانشاه خواهیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرزائی معاون برنامهریزی استانداری کرمانشاه بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه و سومین نشست طرح ضیافت استان، اظهارداشت: ما مدافع حقوق مردم هستیم و چنانچه مشکلی در بحث کالا و خدمات و نیازهای اساسی مردم باشد باید توسط نهادهای مربوطه حل و فصل شود.
وی در خصوص حاشیه قیمت برخی از کالاها افزود: چنانچه این مشکل در استان حل نشود مانع از توزیع کالاهای با حاشیه قیمت در استان میشویم.
میرزایی تصریح کرد: قرار نیست که برخی سواستفاده کنندگان آرامش موجود در بازار را بر هم زده و از اعتماد مردم سواستفاده کنند.
معاون استاندار گفت: با توزیعکنندگانی که یک کالای واحد را با قیمتهای متفاوت عرضه میکنند، برخورد میکنیم و چنانچه کسی در این مورد باید پاسخگو باشد و نیاید و پاسخ ندهد به ما اطلاع دهید او را پاسخگو می کنیم.
میرزایی در خصوص قیمت گوشت قابل عرضه و توزیع در بازار نیز اظهارداشت: نهادهای متولی، قیمت نهایی عرضه گوشت را به ستاد تنظیم بازار استان اعلام کنند تابرنامه ریزی مناسب صورت گیرد و قابل نظارت باشد.
وی یادآور شد: ما مدافع حقوق مردم هستیم و در این ستاد همه هزینههایی را که مردم میپردازند، بررسی و نظارت میکنیم لذا باید قیمت کالاها و خدمات منصفانه و به اندازه ارزش واقعی کالا یا خدمت باشد تا بتوانیم به مردم پاسخگو باشیم.
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