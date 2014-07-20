11 پایگاه سنجش سلامت دانش آموزان در اردبیل فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن زاده ظهر یکشنبه در بازدید از مراکز سنجنش سلامت دانش آموزی در اردبیل اضافه کرد: از این تعداد هشت پایگاه ثابت و سه پاسگاه به صورت سیار طرح سنجش استان اردبیل را اجرا می کنند.

وی با اشاره به فعالیت چهار پایگاه سنجش ثابت در مرکز استان و چهار پایگاه دیگر در شهرستان های گرمی، مشگین شهر، پارس آباد و خلخال ادامه داد: سایر شهرستان های استان نیز توسط پایگاه های سیار مورد ارزیابی قرار می گیرند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه طرح ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی از تیرماه در این استان آغاز شده و تا پایان شهریور ماه سال جاری در تمامی نواحی و مناطق آموزشی استان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: تاکنون بیش از شش هزار و 936 نوآموز بدو ورود به مدرسه مورد ارزیابی قرا گرفته اند.

وی تاکید کرد که بر اساس سنجش انجام گرفته از این تعداد شش هزار و 97 نو‌آموز بدون مشکل بوده و به مدارس عادی معرفی شده‌اند و 839 نفرجهت ارزیابی دقیق تر به مرحله تخصصی ارجاع شده اند.

حسن زاده افزود: در ارزیابی اولیه حدود 367 نوآموز مشکوک به مشکل آمادگی تحصیلی، 266 نوآموز مشکوک به مشکل بینایی و 206 نوآموز مشکوک به مشکل شنوایی تشخیص داده شدند که برای بررسی دقیق تر به پایگاه های تخصصی معرفی می شوند.

وی از اولیای دانش آموزانی که هنوز به پایگاه ها مراجعه نکرده اند خواست با تهیه مدارک لازم برای سنجش نوآموزان شامل معرفی نامه از مدرسه، عکس، شناسنامه نوآموز به همراه یکی از والدین، کارت واکسیناسیون و مبلغ 100 هزار ریال برای جبران بخشی از هزینه های طرح سنجش، به مراکز اعلام شده مراجعه کنند.