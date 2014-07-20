"مهدی پاشازاده" در سمت سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه توافقات بدست آمده بین باشگاه شهرداری و مهدی پاشازاده، وی فصل آینده بعنوان سرمربی تیم شهرداری تبریز را در مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور همراهی خواهد کرد.

مهدی پاشازاده بعد انتصاب مجدد به سرمربیگری تیم فوتبال شهرداری تبریز، در جمع خبرنگاران گفت: تیم خوب و یکدستی را راهی مسابقات لیگ یک می کنیم تا بعنوان تنها نماینده تبریز در لیگ یک از حیثیت فوتبال این شهر دفاع کنیم.

وی با بیان اینکه تمرینات تیم شهرداری تبریز پس از ماه مبارک رمضان بصورت رسمی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: بازیکنان بومی می توانند برای دادن تست از ساعت 17 فردای عید فطر در ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز حاضر شوند.

پاشازاده گفت: بازیکنان مستعد بومی، شهرداری را خانه خود دانسته و می توانند شانس خود را برای عضویت در این تیم امتحان نمایند.

مهدی پاشازاده سال گذشته توانست تیم شهرداری تبریز را از لیگ دسته دوم کشور به لیگ دسته یک رهنمون سازد.