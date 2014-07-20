اجرای طرح نسیم بهشت به مناسبت ماه مبارک رمضان در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی با بیان اینکه طرح نسیم بهشت با رویکرد نهادینه کردن باورهای دینی در رفتارهای شهری اجراشده افزود: با توجه به ترفندهای روزافزون دشمنان این مرز و بوم و استفاده از ابزارهای مختلف برای هجمه فرهنگی به جوانان و نوجوانان کشور اسلامی، بهترین راه مقابله پیشگیری و مقابله چهره‌به‌چهره در فضاهای متنوع برای ترویج معارف و فرهنگ اسلامی در جهت خنثی نمودن حربه‌های آنان است.

وی ادامه داد: به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی و فرهنگی شهروندان، تقویت مبانی اخلاق اسلامی در میان جوانان و نوجوانان اعم از پسران و دختران، تقویت باورهای دینی و توسعه اخلاق و رفتارهای اسلامی در میان جوانان و نوجوانان و .... طرح نسیم بهشت اجرا می شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 7 یادآور شد: از همین رو طرح نسیم در ماه مبارک رمضان با حضور مبلغ آقا و خانم جهت پاسخگویی به مسائل شرعی و دینی شهروندان و با همکاری مؤسسه انصارالمهدی(عج) از ساعت 19 تا 23 در میدان امام حسین (ع) اجرا می شود.