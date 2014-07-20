  1. جامعه
اجرای طرح نسیم بهشت به مناسبت ماه مبارک رمضان در منطقه 7

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 7 از اجرای طرح نسیم بهشت در میدان امام حسین (ع) در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود منیعی با بیان اینکه طرح نسیم بهشت با رویکرد نهادینه کردن باورهای دینی در رفتارهای شهری اجراشده افزود: با توجه به ترفندهای روزافزون دشمنان این مرز و بوم  و استفاده از ابزارهای مختلف برای هجمه فرهنگی به جوانان و نوجوانان کشور اسلامی، بهترین راه مقابله  پیشگیری و مقابله چهره‌به‌چهره در فضاهای متنوع برای ترویج معارف و فرهنگ اسلامی در جهت خنثی نمودن حربه‌های آنان است.

وی ادامه داد: به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی و فرهنگی شهروندان، تقویت مبانی اخلاق اسلامی در میان جوانان و نوجوانان اعم از پسران و دختران، تقویت باورهای دینی و توسعه اخلاق و رفتارهای اسلامی در میان جوانان و نوجوانان و .... طرح نسیم بهشت اجرا می شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 7 یادآور شد: از همین رو طرح نسیم در ماه مبارک رمضان  با حضور مبلغ آقا و خانم جهت پاسخگویی به مسائل شرعی و دینی شهروندان و با همکاری مؤسسه انصارالمهدی(عج) از ساعت 19 تا 23 در میدان امام حسین (ع) اجرا می شود.

