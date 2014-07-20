به گزارش خبرنگار مهر، جواد مهری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مدیرکل راه آهن شمال، گفت: در خصوص توسعه شبکه های برق و مخابرات در مناطق شرقی شهرستان که روستاهای مهاباد ، محمودآباد و چندین روستای دیگر را شامل می شود جهت ساماندهی وضعیت سیستم های قدیمی این شبکه ها نیازمند یاری و مساعدت راه آهن هستیم.

وی افزود : انشااله با هماهنگی هایی که از سوی ادارات برق منطقه ای و مخابرات شهرستان فیروزکوه با راه آهن شمال بعمل خواهد آمد در آینده نزدیک شاهد ساماندهی و جابجایی خطوط شبکه برق فشار قوی و مخابرات این مناطق خواهیم بود.

یوسف گران پاشا مدیرکل راه آهن شمال نیز گفت: ما مسئولین وظیفه داریم که برای رفاه حال شهروندان تا جائی که مانع قانونی وجود ندارد تلاش کنیم و در این راستا چون بعضی خدمات نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی با یکدیگر هستند.

وی با اشاره به اینکه در فعالیت های ریلی ، ایمنی پروژه ها سرلوحه کارها قرار دارد خاطر نشان کرد که راه آهن همکاری خوب و صمیمانه ای را با دیگر ارگان ها و سازمان ها تا جایی که خدشه ای به سیستم ایمنی سامانه ریلی وارد نشود خواهد داشت.

مدیر کل راه آهن شمال در ادامه افزود : در بسیاری از فعالیت های زیرساختی ضمن انجام مکاتبات لازم با واحدهای ستادی راه آهن از جمله اداره کل خط و سازه های فنی ، نیازمند دریافت مجوزهای مربوطه هستیم.

بحث و بررسی اصلاح و بهینه سازی شبکه برق هوایی و نیز خطوط مخابرات موجود در حریم راه آهن بین روستای آتشان و مزداران، نصب پایه های جدید و ضرورت راه دسترسی ماشین آلات سنگین برای این پروژه ها و همچنین بهسازی قریب به دو کیلومتر شبکه فیبر نوری روستای سیمین دشت از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بوده است.

