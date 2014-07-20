شهرک های صنعتی اردبیل برای حضور سرمایه گذاران تسهیلات دهند/ قیمت زمین بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اردبیل گفت: در حال حاضر جهت ترغیب سرمایه گذاران برای حضور در شهرک صنعتی اقدامی صورت نگرفته و همین موضوع یه یکی از موانع جذب سرمایه گذار تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه اولین مانع قیمت زمین است، اضافه کرد: قیمت زمین 480 هزار ریال برای هر متر عنوان می شود و این در حالی است که در مناطق دیگر با امکانات بهتر و قیمت پایین تر نیز زمین تخصیص می یابد.

وی کاهش قیمت زمین برای سرمایه گذاری را ضروری دانست و بیان داشت: با وضع فعلی سرمایه گذار برای حضور در استان رغبت نخواهد داشت.

رئیس شورای برنامه ریزی استان با یادآوری صحبت های انجام شده با سرمایه گذار قطعه خودرو سازی در خلخال ادامه داد: به عنوان مثال این سرمایه گذاری با پیشنهاد متری 100 هزار ریال اعلام آمادگی کرده و مابقی آن به طریقی باید تامین شود.

اراضی کشاورزی نباید تخریب شود

استاندار اردبیل یکی از پیامدهای گرانی زمین را تخصیص زمین دولتی توسط دستگاه ها و در ادامه تغییر کاربری اراضی از جمله اراضی کشاورزی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تغییر اراضی کشاورزی صدمات جبران ناپذیری دارد، تصریح کرد: باید مشکل تخصیص زمین برای پروژه های صنعتی به صورت ریشه ای رفع شود تا نیازی به تغییر کاربری نباشد.

خدابخش در ادامه صحبت های خود در خصوص نظر نامساعد محیط زیست استان برای فعالیت واحد تولیدی شیرآلات قهرمان اضافه کرد: طرح اولیه احداث شهرک صنعتی خصوصی در 29 هکتار تصویب می شود.

وی افزود: با این وجود ابلاغ آن بعد از اعلام نظر کارشناسی محیط زیست استان خواهد بود.