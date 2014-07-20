عفاف و حجاب نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تجری مفرد، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی برنامه های فرهنگی عفاف و حجاب گفت: مسوولان دستگاههای اجرایی باید پدیده عفاف و حجاب را در ابعاد گوناگون از جمله تبلیغی و فرهنگ سازی برای افراد مختلف جامعه به ویژه جوانان مورد توجه قرار دهند.

وی بیان کرد: عفاف و حجاب دو موضوعی است که با هم مرتبط است و شخص باید درک کند حجاب برای او ضروری و مفید و لازمه شخصیت او است .

فرماندار علی آباد کتول افزود: ما باید از آیات الهی و سیره نبوی برداشت صحیح داشته باشیم حجاب تنها برای زن نیست، بلکه مرد هم ملزم به رعایت آن است. باید برای مردم الگو سازی کرد و با استفاده از روش های جدید موضوع عفاف و حجاب برای آن ها تبیین شود.



وی با اشاره به ضرورت موضوع حجاب خاطر نشان کرد: برای رعایت حجاب ابتدا باید از دستگاه ها شروع کرد، دستگاه ها باید با نظارت همه جانبه، شاخص هایی برای رعایت حجاب مشخص کرده و در گام بعدی موانع و مشکلات و نقاط ضعف را ارزیابی کنند و در صدد حل آن برآیند.



فرماندار علی آباد کتول اظهار کرد: برای اصلاح روند بدحجابی باید با برنامه دقیق عمل نمود و برای موفقیت ابتدا باید آسیب ها را شناسایی نمود و با ارائه راهکارهای مناسب در یک فرآیند زمان بندی شده نسبت به اصلاح امور اقدام کرد.