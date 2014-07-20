اجرای 20 پروژه عمرانی با اعتبار 540 میلیارد ریال در ارس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب باغی یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: 20 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 540 میلیارد ریال در حالی هم اکنون در منطقه آزاد ارس در حال اجراست که این سازمان اوایل نیمه دوم سال گذشته با بدهی 800 میلیارد ریالی به پیمانکاران و خدمات دهندگان مواجه بود اما در 9 ماهه گذشته با وجود عدم تغییر اساسی در منابع درآمدی و تنها صرفه جویی و با کنترل هزینه های زاید، بیش از 50 درصد کل پرداختی های سازمان در حوزه زیرساختی و عمرانی صورت گرفته است.

وی در ادامه از بروز شدن پرداخت های صورت وضعیت پیمانکاران و خدمات دهندگان در منطقه آزاد ارس خبر داد و افزود: سیاست انضباط مالی در 9 ماهه اخیر فعالیت سازمان به ثمر رسیده و می توان گفت سازمان منطقه آزاد ارس امروز یکی از موفق ترین مناطق در بخش انضباط هزینه ای – مالی است.

عرب باغی انضباط مالی را بستر ساز توسعه زیربنا های عمرانی سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس دانست و گفت: توسعه واقعی منطقه و تبدیل آن به منطقه آزادی که بتواند سرمایه های مولد را جذب و حفظ کند، تنها از طریق توسعه زیرساخت های عمرانی سرمایه گذاری امکان پذیر است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی ارس، زیرسازی و آسفالت ریزی شهرک امیرالمومنین، آسفالت مسیر قره برون تا پلیس راه در محور بزرگراه جلفا- مرند، احداث شریان اصلی راه ارتباطی ایواوغلی- گردیان، جاده دسترسی سایت صنایع سنگین و بلوار ضلع جنوبی شجاع را از مهمترین پروژه های در حال اجرا در این منطقه اعلام و خاطر نشان کرد: بخشی از این پروژه ها با تامین به موقع منابع مالی و تسریع عملیات اجرا امسال به اتمام می رسند و پروژه های جدیدی نیز برای سالجاری در حال طی مراحل تشریفات قانونی برای واگذاری اجرا هستند.