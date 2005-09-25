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۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۳

در پي صدور قطعنامه اخير شوراي حكام؛

طرح دوفوريتي تعليق اجراي پروتكل الحاقي تقديم مجلس مي شود

طرح دوفوريتي تعليق اجراي پروتكل الحاقي تقديم مجلس مي شود

سيد محمدرضا ميرتاج الديني عضو هيات رئيسه فراكسيون اكثريت از امضاي طرح دوفوريتي تعليق اجراي پروتكل الحاقي توسط تعدادي از نمايندگان مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده تبريز به خبرنگاران گفت: اين طرح از ابتداي تشكيل جلسه علني امروز تاكنون به امضاي حدود يكصد نفر از نمايندگان رسيده است و اميدواريم در پايان جلسه علني امروز اعلام وصول شود.

وي قطعنامه اخير شوراي حكام را فراتر از مقررات و قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي و ناعادلانه خواند و افزود: پروتكل الحاقي با امضاي مقدماتي در حال اجراست و ما امروز با ارايه اين طرح، اجراي موقت آن را هم تعليق مي كنيم.

پروتكل الحاقي معاهده NPT بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا قابليت اجرايي بطور كامل را پيدا كند.

کد مطلب 233483

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