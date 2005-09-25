طرح دوفوريتي تعليق اجراي پروتكل الحاقي تقديم مجلس مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده تبريز به خبرنگاران گفت: اين طرح از ابتداي تشكيل جلسه علني امروز تاكنون به امضاي حدود يكصد نفر از نمايندگان رسيده است و اميدواريم در پايان جلسه علني امروز اعلام وصول شود.

وي قطعنامه اخير شوراي حكام را فراتر از مقررات و قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي و ناعادلانه خواند و افزود: پروتكل الحاقي با امضاي مقدماتي در حال اجراست و ما امروز با ارايه اين طرح، اجراي موقت آن را هم تعليق مي كنيم.

پروتكل الحاقي معاهده NPT بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد تا قابليت اجرايي بطور كامل را پيدا كند.