فراخوان سومین همایش آلودگی هوا و صدا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سومین همایش آلودگی هوا و صدا که در روزهای 24 و 25 دی ماه سال 93 در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود از پژوهشگران ، دانشگاهیان، متخصصان و دست اندارکاران فعال در حوزه آلودگی هوا و صدا دعوت کرده تا مقالاتشان را به دبیرخانه این همایش ارسال و در کارگاه های آموزشی و تخصصی که همزمان با برگزاری همایش برگزار می شود، شرکت کنند.

متقاضیان و علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند مقالاتشان را در محورهای پایش و اندازه گیری آلودگی هوا، آلودگی هوای محیط های بسته شهری،مدل سازی و پیش بینی آلودگی هوا، راهکارهای کاهش آلودگی هوا،ریزگردهای(هواویز) آلودگی هوا، آموزش و فرهنگ سازی درباره آلودگی هوا و صداو آلودگی صوتی به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

مهلت ارسال مقالات تا 31 شهریور 93 اعلام شده است. مقالات باید حداکثر در 6 صفحه تهیه ،تنظیم و ارائه شوند. جزییات بیشتر درباره نحوه ارسال مقالات، راهنمای نگارش مقالات، تقویم برگزاری همایش و بخش ویژه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی در سایت همایش به نشانی http://aqm.sharif.ir در دسترس علاقه مندان است.

این همایش با مشارکت و همکاری دانشگاه صنعتی شریف، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی برگزار می شود.



