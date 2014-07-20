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۲۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۹

فراخوان سومین همایش آلودگی هوا و صدا منتشر شد

فراخوان سومین همایش آلودگی هوا و صدا منتشر شد

دبیرخانه سومین همایش ملی آلودگی هوا و صدا فراخوان دریافت مقالات و شرایط شرکت در این همایش را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سومین همایش آلودگی هوا و صدا که در روزهای 24 و 25 دی ماه سال 93 در مرکز بین المللی همایش های صدا و سیما برگزار می شود از پژوهشگران ، دانشگاهیان، متخصصان و دست اندارکاران فعال در حوزه آلودگی هوا و صدا دعوت کرده تا مقالاتشان را به دبیرخانه این همایش ارسال  و در کارگاه های آموزشی و تخصصی که همزمان با برگزاری همایش برگزار می شود، شرکت کنند.

متقاضیان و علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند مقالاتشان را در محورهای پایش و اندازه گیری آلودگی هوا، آلودگی هوای محیط های بسته شهری،مدل سازی و پیش بینی آلودگی هوا، راهکارهای کاهش آلودگی هوا،ریزگردهای(هواویز) آلودگی هوا، آموزش و فرهنگ سازی درباره آلودگی هوا و صداو  آلودگی صوتی به دبیرخانه همایش ارسال کنند.  

مهلت ارسال مقالات تا 31 شهریور 93 اعلام شده است. مقالات باید حداکثر در 6 صفحه تهیه ،تنظیم و ارائه شوند. جزییات بیشتر درباره نحوه ارسال مقالات، راهنمای نگارش مقالات، تقویم برگزاری همایش و بخش ویژه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی در سایت همایش به نشانی http://aqm.sharif.ir در دسترس علاقه مندان است.

این همایش با مشارکت و همکاری دانشگاه صنعتی شریف، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی برگزار می شود.


 

کد مطلب 2334832

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