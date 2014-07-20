وزش باد و گرد و خاک در تهران طی 3 روز آینده

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی امشب در استان های واقع در سواحل دریای خزر و خراسان شمالی و فردا در ارتفاعات سواحل شمالی بارش پراکنده پیش بینی می شود.

به گفته وی، روز سه شنبه نیز در استان آذربایجان غربی در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعد و برق رخ می دهد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازملن هواشناسی تصریح کرد: در سه روز آینده به سبب وزش باد نسبتا شدید در استان های سمنان، جنوب خراسان رضوی ، شرق اصفهان، قم ، مرکزی، البرز و تهران باد، گرد و خاک و کاهش دید افقی پیش بینی می شود.

وظیفه اظهار داشت: طی روز های دوشنبه و سه شنبه نیز در شرق کشور باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی افزود :همچنین از امشب و طی روز های دوشنبه و سه شنبه در استان های کرمانشاه، ایلام، خوزستان و بوشهر گرد و غبار و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازملن هواشناسی یاد آور شد: خلیج فارس و شرق دریای عمان در سه روز آینده مواج است.

وظیفه گفت: فردا آسمان تهران کمی ابری در پاره ای نقاط همراه با وزش باد و گرد و خاک خواهد بود بیشینه دما با یک درجه کاهش نسبت به امروز برابر 39 درجه سانتیگراد و کمینه دما مانند امروز معادل 28 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد بود.