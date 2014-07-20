250 میلیون یورو برای تکمیل سد خداآفرین مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شایقی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اردبیل تصریح کرد: این مبلغ توسط بانک توسعه اسلامی و با تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه این خط اعتباری یکی از کم هزینه ترین خطوط است، اضافه کرد: تلاش بر این است پروژه های کلان استان با خطوط اعتباری مناسب تزریق شوند.

به گفته شایقی علاوه بر این 480 میلیون دلار برای نیروگاه سبلان نیز مصوب شده است و به زودی به کار گرفته خواهد شد.

مدیرکل برنامه و بودجه استاندار اولویت برنامه استان در برنامه ششم توسعه را صنعت عنوان کرد و افزود: مطالعه و اجرای پروژه های کلان و مادر به عنوان نیاز توسعه استان دنبال می شوند.

وی در ادامه صحبت های خود به وضعیت احداث پارک علم و فن آوری اردبیل اشاره کرد و افزود: برای این مجموعه 10 هزار متر زمین در پشت شهرک مخابرات اردبیل پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: تخصیص زمین برای آغاز به کار این طرح و بهره برداری از پارک به صورت مستمر از طریق استانداری پیگیری می شود.