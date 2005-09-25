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۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۵

دبير انجمن صنفي صنايع پنبه پاك كني استان خراسان در گفت و گو با "مهر":

سازمان مديريت مخالف پرداخت يارانه صادراتي پنبه است

دبير انجمن صنفي كارخانجات پنبه پاك كني استان خراسان گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي مخالف پرداخت يارانه صادراتي براي پنبه است .

محمد علافچي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با  انتقاد از مصوبه شوراي اقتصاد در مورد عدم تعيين يارانه صادراتي براي پنبه افزود: متاسفانه مخالفت با تعيين يارانه صادراتي براي پنبه در جلسه شوراي اقتصاد و از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي بحران پنبه را چند برابر كرده است .

وي در مورد دلايل مخالفت  سازمان مديريت و برنامه ريزي با تعيين يارانه صادراتي پنبه گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعمال نظر صنايع نساجي مبني بر احتمال كاهش توليد پنبه و در نتيجه افزايش قيمت اين محصول بر حفظ پنبه داخلي و عدم صادرات آن تاكيد و با  تصويب يارانه براي صادرات پنبه خودداري كرد.

علافچي تصريح كرد: اين درحالي است كه در حال حاضر حدود 20 هزار تن وش پنبه در كارخانجات پنبه پاك كني كشور باقي مانده و كارخانجات نقدينگي لازم را براي خريد وش پنبه سالجاري ندارند .

وي با اظهار نگراني از كاهش قيمت پنبه  پايين تر از نرخ خريد تضميني گفت: با توجه به شرايط موجود پيش بيني مي شود قيمت پنبه در سالجاري پايين تراز نرخ خريد تضميني برسد و اين درحالي است كه هنوز اعتبار لازم براي خريد پنبه اعلام نشده   بطوريكه اين امر كشاورزان را مجبور به فروش پنبه خود به  واسطه ها  خواهد كرد  . 

کد مطلب 233487

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