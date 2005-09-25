سازمان مديريت مخالف پرداخت يارانه صادراتي پنبه است

محمد علافچي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با انتقاد از مصوبه شوراي اقتصاد در مورد عدم تعيين يارانه صادراتي براي پنبه افزود: متاسفانه مخالفت با تعيين يارانه صادراتي براي پنبه در جلسه شوراي اقتصاد و از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي بحران پنبه را چند برابر كرده است .

وي در مورد دلايل مخالفت سازمان مديريت و برنامه ريزي با تعيين يارانه صادراتي پنبه گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعمال نظر صنايع نساجي مبني بر احتمال كاهش توليد پنبه و در نتيجه افزايش قيمت اين محصول بر حفظ پنبه داخلي و عدم صادرات آن تاكيد و با تصويب يارانه براي صادرات پنبه خودداري كرد.

علافچي تصريح كرد: اين درحالي است كه در حال حاضر حدود 20 هزار تن وش پنبه در كارخانجات پنبه پاك كني كشور باقي مانده و كارخانجات نقدينگي لازم را براي خريد وش پنبه سالجاري ندارند .

وي با اظهار نگراني از كاهش قيمت پنبه پايين تر از نرخ خريد تضميني گفت: با توجه به شرايط موجود پيش بيني مي شود قيمت پنبه در سالجاري پايين تراز نرخ خريد تضميني برسد و اين درحالي است كه هنوز اعتبار لازم براي خريد پنبه اعلام نشده بطوريكه اين امر كشاورزان را مجبور به فروش پنبه خود به واسطه ها خواهد كرد .