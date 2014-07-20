به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میرزایی در نشست مشترک بعد از ظهر یکشنبه با مدیرکل محیط زیست استان گلستان از امضا شدن توافق نامه برگزاری همایش صنعت ساختمان به همت کمیته پژوهش سازمان و محیط زیست امضا خبرداد و افزود: این همایش تخصصی پاییز سال جاری در گرگان برگزار می شود و بر همین اساس طرح ساختمان سبز باید در استان و کشور اجرایی شود.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان آمادگی کامل دارد تا در راستای تحقق ساختمان سبز همکاری لازم را داشته باشد.

وی با بیان این که در تمام مراحل از تولید مصالح تا اجرا و بهره برداری صنعت ساختمان با مقوله محیط زیست مرتبط است، اضافه کرد: ساخت و سازهای ساختمانی و نخاله های ساختمانی نباید به محیط زیست لطمه و آسیبی وارد کند.

نایب رئیس اول سازمان نیز در این دیدار، هدف اصلی برگزاری این جلسه را برقراری رابطه هرچه بهتر و نزدیکتر این سازمان با سازمان محیط زیست اعلام کرد.

سید مجتبی موسوی افزود: یکی از دغدغه های اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان حفاظت هر چه بیشتر از محیط زیست است، نباید به خاطر آپارتمان سازی بی رویه محیط زیست را نادیده گرفت بلکه باید در راستای اجرای مفهومی از ساختمان سبز، قدم برداشت.

اسماعیل مهاجر، مدیر کل سازمان محیط زیست استان هم با اعلام این نظر که بیشتر طراحان ساختمان سبز در کشورهای اروپایی و آمریکایی، ایرانی هستند، افزود: باید از تجربه و علم این مهندسان استفاده مفید کرده و از انرژی های موجود در ساخت و سازها بهره برداری کرد.

وی بیان کرد: باید در پروژه های ساختمانی به موارد بهداشتی و ایمنی افراد جامعه توجه شود و به گونه ای انجام شود که به سلامت روح و جان لطمه ای وارد نکند.

مهاجر افزود: مهندسان ساختمان باید با استفاده از تکنولوژی های جدید و پیشرفته ساختمان آشنا باشند و خود را به مفهوم ساخت خانه سبز نزدیک کند.