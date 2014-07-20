آتش سوزی گسترده در مجتمع مسکونی کرمان مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین مومنی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه عملیات اطفای حریق یکی از مجتمع های مسکونی شهرک مطهری کرمان اظهار داشت: یکی از مجتمع ها اروز دچار حریق شد و خسارتی به چند واحد مسکونی وارد آمد که خوشبختانه در کوتاه ترین زمان ممکن آتش مهار شد.

وی تصریح کرد: نخستین ماشین آتش نشانی 5 دقیقه و 30 ثانیه پس از اعلام به محل رسید اما به دلیل عدم وجود امکانات ایمنی و رعایت نکردن شاخصهای ایمنی و وجود دربهای ضد سرقت عملیات با مشکلاتی همراه بود که درنهایت با تلاش ماموران آتش نشانی آتش مهار شد.

وی افزود: در شهرک مطهری به دلیل زیاد بودن مجتمع های آپارتمانی باید در این ساختمانها نکات ایمنی رعایت شود در غیر این صورت مشکلاتی در زمینه خدمات رسانی در زمان حادثه به وجود خواهد آمد.

وی خواستار تجهیز آتش نشانی کرمان به تجهیزات مدرن شد و گفت: تمام سعی مجموعه برای رفع مشکلات و کمبودها بسیج شده است و شهرداری کرمان نیز در این خصوص همکاری خوبی داشته است.

وی ادامه داد: از مردم می خواهیم در زمان بروز حادثه در چنین مواردی خونسردی خود را حفظ کنند و برای انجام سریع عملیات نجات و اطفای حریق با ماموران آتش نشانی همکاری کنند.