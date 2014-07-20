ماهواره ها الگوی رفتاری و تفکری خانواده های ایرانی را تغییر می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حمیدی بعداز ظهر یکشنبه در جمع اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر سپاه عاشورا در تبریز با تاکید بر آسیب های فرهنگی و اجتماعی ماهواره گفت: دشمن می خواهد با تهیه برنامه های ضد اسلامی به فرهنگ و طرز تفکر اسلامی خانواده ها و جوانان ایرانی نفوذ کرده و آنها را به سمت خود معطوف کند.

وی با اشاره به اینکه آگاهی بخشی و روشنگری مردم در برابر آسیب های ماهواره بسیار موثر است، گفت: آسیب شناسی موضوعات مرتبط با ماهواره و نفوذ فرهنگ غربی در خانواده های ایرانی باید در اولویت برنامه های نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

حجت الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل کارگاه های آموزشی خطرات و آسیب های برنامه های ماهوراه در تبریز خبر داد و اظهار داشت: شهرداری تبریز آمادگی کاملی برای همکاری با تمام حوزه های فرهنگی و اجتماعی دارد تا مردم را بیش از پیش با خطرات ماهواره آگاه سازد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در خصوص بحث حجاب و عفاف باید امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار گیرد، افزود: متاسفانه چندان توجهی به بحث امر به معروف و نهی از منکر در کشور نمی شود در حالیکه این یک فریضه واجب در کشورهای اسلامی است.