عرضه محصولات هنري به جاي آموزش هاي سنتي

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، عليرضا موحدي با بيان اينكه منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران امسال 1004 برنامه را درقالب بيش از8 هزاراجرا برگزاركرد، خاطرنشان كرد: در2 ماه ونيم گذشته ازتابستان به لحاظ تنوع وگستردگي برنامه ها ، استقبال مناسب وگسترده اي ازسوي مردم منطقه غرب تهران به عمل آمد .

وي تاكيد كرد: سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران دراجراي برنامه هاي هنري با توجه به سياست هاي جديد خود ازآموزشهاي سنتي به سمت تشكيل كارگاه هاي عملي ورسيدن به مرحله توليد وعرضه محصولات حركت نمود كه بي نهايت مورد توجه واستقبال شهروندان قرارگرفت . علاوه برآن ايستگاه هاي مخلتف هنري دررشته هاي نقاشي ، خوشنويسي ، طراحي وكاريكاتورومسابقات هنري ورزشي برگزارشد .

درادامه، موحدي ، پيرامون برنامه هاي فرهنگي، به انجام مسابقات مفرح وجذاب براي شهروندان اشاره كرد و گفت : تابستان امسال، منطقه غرب با اجراي بيش از8068 برنامه ، حدود 5/7 ميليون نفرمخاطب را به فرهنگسراها ، خانه هاي فرهنگ وپارك هاي تحت پوشش كشاند .

اين گزارش به نقل ازروابط عمومي ستاد منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران حاكي است: مديركل مراكزفرهنگي هنري منطقه غرب با اشاره به اين مطلب كه برنامه هاي نهضت تابستانه 84 براساس يك نيازسنجي فرهنگي ازسوي دفترمطالعات وپژوهش هاي راهبردي سازمان صورت گرفت، خاطرنشان كرد: اين دفتربا توجه به تحقيقات علمي ونيازهاي فرهنگي واجتماعي هرمنطقه ونيزنظرسنجي هايي كه ازمردم ، مربيان ودست اندركاران به عمل آمد وهمچنين با برگزاري همايش علمي بهبود كيفيت مديريت اوقات فراغت وبا حضوركارشناسان ومديراني كه طراحي واجراي برنامه ها را برعهده دارند. چارچوب ها ونظام هاي اجرايي برنامه ها را تدوين واجرا كردند .

وي دربخش ديگري ازسخنانش ايجاد فرهنگسراهاي تابستاني را براي ادامه خدمات مطلوب تربه شهروندان مورد اشاره قرارداد وگفت : منطقه غرب سازمان فرهنگي هنري براي جبران كمبود فضاهاي فرهنگي ، طرح فرهنگسراهاي هوا وفضا درمحل نمايشگاه هوايي تهران ، فرهنگسراي تابستاني ارم درمجموعه تفريحي ارم ، فرهنگسراي تابستاني چيتگردرپارك چيتگرونيزخانه هاي فرهنگ كوهساردرارتفاعات كوهساروتوچال درارتفاعات توچال به ارايه خدمات متنوع به بيش از50هزارنفرازشهروندان پرداختند .

دبير نهضت تابستاني 84درخصوص كمبودها وكاستي هاي موجود درزمينه اجراي برنامه هاي تابستاني توضيح داد : نيازشهروندان تهراني به دريافت خدمات فرهنگي ، هنري واجتماعي بسياربيش ازاين ميزان است كه ارايه مي شود واگرامكانات مجموع سازمان هايي كه برنامه هاي اوقات فراغت را اجرا مي كنند، به اين جمع اضافه كنيم ،جوابگوي خيل علاقه مندان به اين برنامه ها نيست. اين درحالي است كه بودجه اختصاص يافته به نهضت تابستاني نيزنيازمردم را برآورده نمي كند وطبيعي است كه مسئولان ودست اندركاران برنامه هاي فرهنگي جامعه بايد بودجه بيشتري را به اين امراختصاص دهند.

وي اضافه كرد: ازآنجا كه هيچ سازماني به تنهايي نمي تواند پاسخگوي اجراي برنامه هاي تابستاني باشد يك همكاري وهماهنگي بين ارگان ها ونهادهاي مختلف را طلب مي كنند تا با استفاده ازفضاهاي موجود فرهنگي وهنري برنامه هاي جامعي را براي شهرتهران تدوين واجرا كنند .

موحدي خاطرنشان كرد: سازمان فرهنگي هنري شهرداري براي تحقق اين امربا همكاري وزارت آموزش وپرورش ، 240مدرسه درسطح تهران را به عنوان پايگاه ها فصل نشاط به كارگرفت كه توانست بخشي ازكمبود فضاهاي فرهنگي را جبران كنند .

دبيرنهضت تابستاني 84 درادامه بودجه اختصاص يافته به نهضت تابستانه را ناكافي دانست وگفت : امسال سازمان حدود5/3 ميليارد تومان اعتبارجهت اجراي برنامه هاي تابستاني اختصاص داد كه ازاين ميزان حدود 400ميليون تومان به منطقه غرب اختصاص داشت . ما ازطريق اجراي برنامه هاي مشاركتي بخشي ازكمبود مالي را جبران نموديم .

موحدي درانتها با بيان اينكه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به عنوان غني سازي اوقات فراغت شهروندان با توجه به گستردگي مراكزآن درمحلات ومناطق مختلف برنامه هاي همه جانبه اي را درطول سال ودرمحورهاي فرهنگي ، اجتماعي ، هنري وورزشي طراحي وبه مرحله اجرا درخواهد آورد اعلام كرد : برنامه ريزي ساليانه ، طراحي برنامه ها وخدمتگزاري به شهروندان ازاهداف اين سازمان است ومسئولان ودست اندركاران بايد با برنامه ريزي مناسب ودقيق بخشي ازنيازفرهنگي واجتماعي مردم را تامين نمايند.