به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسکری عصر امروز در حاشیه مراسم آغاز طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده در کرمان اظهارداشت: با توجه به اینکه برخی از تاکسی‌های سیستم حمل و نقل شهری کرمان فرسوده شده‌اند و طرح جایگزینی تاکسی که به صورت جامع در حال برگزاری است این طرح در کرمان نیز اجرا می شود و افرادی که مشمول این طرح می شوند می توانند خودروی خود را جایگزین کنند.

وی تصریح کرد: طبق شرایط موجود تاکسی‌های تولید زیر سال 83 فرسوده تلقی می شوند و باید تعویض شوند.

وی گفت: خودروی مورد نظر برای جایگزنی سمند است و متقاضیان باید به سامانه موجود مراجعه و ثبت نام کنند که شامل تسهیلات فروش اقساطی و جایگزینی خودروی فرسوده است.

عسکری افزود: تا دهم مرداد ماه فرصت ثبت نام در این سامانه باقی است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح شاهد افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و بهبود خدمات حمل و نقل شهری در کرمان باشیم.

وی همچنین از فعالیت 500 راننده تاکسی زن در کرمان خبر داد و گفت: این کار در جهت خدمات دهی مناسب به بانوان و اشتغال زایی صورت گرفته است.

وی همچنین از اجرای طرح لباس فرم متحد الشکل راننده های تاکسی در کرمان نیز خبر داد.