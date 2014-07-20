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۲۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۱

عسکری:

جایگزینی تاکسی‌های فرسوده در کرمان آغاز شد/ فعالیت 500 راننده تاکسی زن در شهر

جایگزینی تاکسی‌های فرسوده در کرمان آغاز شد/ فعالیت 500 راننده تاکسی زن در شهر

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت تاکسیرانی کرمان از آغاز طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسکری عصر امروز در حاشیه مراسم آغاز طرح جایگزینی تاکسی‌های فرسوده در کرمان اظهارداشت: با توجه به اینکه برخی از تاکسی‌های سیستم حمل و نقل شهری کرمان فرسوده شده‌اند و طرح جایگزینی تاکسی که به صورت جامع در حال برگزاری است این طرح در کرمان نیز اجرا می شود و افرادی که مشمول این طرح می شوند می توانند خودروی خود را جایگزین کنند.

وی تصریح کرد: طبق شرایط موجود تاکسی‌های تولید زیر سال 83 فرسوده تلقی می شوند و باید تعویض شوند.

وی گفت: خودروی مورد نظر برای جایگزنی سمند است و متقاضیان باید به سامانه موجود مراجعه و ثبت نام کنند که شامل تسهیلات فروش اقساطی و جایگزینی خودروی فرسوده است.

عسکری افزود: تا دهم مرداد ماه فرصت ثبت نام در این سامانه باقی است و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح شاهد افزایش سطح رضایتمندی شهروندان و بهبود خدمات حمل و نقل شهری در کرمان باشیم.

وی همچنین از فعالیت 500 راننده تاکسی زن در کرمان خبر داد و گفت: این کار در جهت خدمات دهی مناسب به بانوان و اشتغال زایی صورت گرفته است.

وی همچنین از اجرای طرح لباس فرم متحد الشکل راننده های تاکسی در کرمان نیز خبر داد.

کد مطلب 2334898

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