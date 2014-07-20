به گزارش خبرنگار مهر، طی این جلسه که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اعضای حاضر در جلسه به بررسی مباحثی چون "چگونگی آزاد سازی سهام عدالت" و "شیوه مدیریت سهام وثیقه" پرداختند.

این گزارش حاکی است، در همین راستا حاضران در جلسه نظرات و پیشنهادات خود در خصوص دو گزینه مورد بررسی آزاد سازی "تدریجی" سهام عدالت (به موازات کسر اقساط سهام واگذاری به مشمولین از سوی دولت) و آزاد سازی "یکباره" آن (در انتهای کار و پس از تسویه کامل اقساط سهام واگذاری) را مطرح کردند.

در این چارچوب، نقاط ضعف و قوت و نیز محاسبات مختلف بر مبنای دو مدل پیشنهادی آزادسازی تدریجی و یکباره سهام عدالت به مشمولین، به نحوی که امکان تملک و فروش کامل یا بخشی از آنها را به وجود آورد، طرح و مورد بررسی حاضران در جلسه قرار گرفت.