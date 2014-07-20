به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمی گفت: مجموعه نهادهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه همچون بخش های مختلف دولت و مجلس با یک نگاه استراتژیک و هماهنگ بکوشند تا رویدادهای مربوط به عوامل و تصمیمات تاثیرگذار بر بازار سرمایه به شکل بهینه مدیریت شود.

وی در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک تجارت با اشاره به روند مثبت خصوصی شدن این بانک طی چهار سال گذشته بیان داشت: خوشبختانه وضعیت مالی بانک تجارت در پایان سال مالی 1392 بسیار مثبت بوده و شاخص سود (EPS) بانک به طور کامل محقق شده و تعدیل مناسب EPS نیز لحاظ شده است.

رستمی ادامه داد: صورت های مالی نیز نشان از استحکام ذخایر و وضعیت مالی بانک دارد و باتصویب افزایش سرمایه 162 درصدی در مجمع عمومی فوق العاده بانک در اسفندماه سال گذشته به میزان 28200 میلیارد ریال، نسبت کفایت سرمایه بانک در انطباق با حدود مقرر در استانداردهای بین المللی افزایش یافته که این به معنی افزایش توان بانک در اعطای تسهیلات و توسعه سهم بازار است، ضمن اینکه این افزایش سرمایه ظرفیت توسعه فعالیت های بانک را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

به گفته وی، با توجه به برنامه هایی که برای توسعه کسب و کار و افزایش سودآوری عملیات بانک وجود دارد می توانیم بگوییم که سهامداران می توانند مطمئن باشند که روند مثبت و موثر بانک تجارت در بازار سرمایه همچنان ادامه خواهد یافت.

معاون بانک تجارت با اشاره به کسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای چهارمین سال متوالی توسط این بانک خاطرنشان کرد: در سال مالی 1392 برای نخستین بار شاهد تهیه صورت های مالی تلفیقی در بانک تجارت بودیم که این مهم در ادامه توسعه زیر ساخت هایIT و استفاده از استانداردهای بالا در حوزه مالی بانک است.

وی با اشاره به تفاهم نامه همکاری بانک یادشده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) و نیز افتتاح نخستین شعبه تخصصی ارائه خدمات بورسی کشور توسط این بانک در بهمن ماه اظهارداشت: تسهیل مکانیزم های دریافت و پرداخت برای نهادهای بازار سرمایه و افزایش سطح اطمینان در معاملات این بازار، از جمله مهم ترین موضوعاتی است که با اجرای تفاهم نامه محقق می شود و با عقد این قرارداد همکاری، گام بزرگی در جهت رفع مشکل تامین منابع شرکتهای کارگزاری برداشته شده است.

رستمی با اشاره به برنامه این بانک برای ایجاد چند هلدینگ قدرتمند در حوزه های مختلف کسب و کار خاطرنشان کرد: این هلدینگ ها در حوزه های مالی، انرژی، صنعت و معدن و فناوری اطلاعات (IT) و ساختمانی راه اندازی شده و در حال شکل گیری است که مدیریت آنها را یک هلدینگ اصلی برعهده خواهد داشت. مجمع عمومی سالیانه بانک تجارت برای تصویب صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1392 روز سه شنبه 31 تیرماه برگزار می شود.