قاسم قائدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه خبر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در زمینه قتل دو نونهال توسط پدر معتاد آنها و خودکشی وی در یکی از روستاهای شهرستان دیلم که در این شبکه‌ها به سرعت در حال انتشار است، اظهار داشت: پیگیری‌های ما در این زمینه حاکی از این است که این خبر شایعه‌ای بیش نیست و به هیچ وجه صحت ندارد و ما نیز به شدت این خبر را تکذیب می‌کنیم.

فرماندار شهرستان دیلم گفت: در هفته‌های اخیر گذشته هیچ گونه قتلی در روستاهای بخش مرکزی و بخش امام حسن شهرستان دیلم رخ نداده است.

قائدی بیان داشت: در تماسی که با بخشدار مرکزی و امام حسن(ع) این شهرستان داشته‌ام، آنها نیز وقوع قتل در محدوده بخش‌های تحت امر خود را تکذیب کرده‌اند.

در شبانه روز گذشته خبر قتل دو نونهال یک خانواده توسط پدر معتاد به شیشه آنها و خودکشی وی در یکی از روستاهای شهرستان دیلم به سرعت در حال انتشار در شبکه های اجتماعی است و تشویش اذهان عمومی را به دنبال داشته است.