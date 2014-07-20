  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۵۹

تظاهرات هزاران مغربی در همبستگی با مردم غزه

تظاهرات هزاران مغربی در همبستگی با مردم غزه

رسانه ها از تظاهرات هزاران مغربی در حمایت و همبستگی با ملت مظلوم غزه که در معرض تجاوزات ددمنشانه رژیم صهیونیستی قرار دارند خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به  نقل از پایگاه الیوم السابع، هزاران مغربی با برگزاری تظاهراتی در رباط همبستگی خود را با کودکان و ساکنان غزه که در معرض تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار دارند اعلام کردند.

در این تظاهرات که با مشارکت طیف های مختلف مغربی برگزار شد شعارهایی در همبستگی با ملت فلسطین در غزه سر داده شد و تظاهرات کنندگان خواستار دخالت عربی و اسلامی و بین المللی فوری برای توقف تجاوز ضد شهروندان بی گناه غزه شدند.

خالد السفانی هماهنگ کننده گروه العمل برای یاری فلسطین گفت: 150 هزار مغربی در این تظاهرات شرکت کردند.

کد خبر 2334950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها