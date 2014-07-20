تظاهرات هزاران مغربی در همبستگی با مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، هزاران مغربی با برگزاری تظاهراتی در رباط همبستگی خود را با کودکان و ساکنان غزه که در معرض تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار دارند اعلام کردند.

در این تظاهرات که با مشارکت طیف های مختلف مغربی برگزار شد شعارهایی در همبستگی با ملت فلسطین در غزه سر داده شد و تظاهرات کنندگان خواستار دخالت عربی و اسلامی و بین المللی فوری برای توقف تجاوز ضد شهروندان بی گناه غزه شدند.

خالد السفانی هماهنگ کننده گروه العمل برای یاری فلسطین گفت: 150 هزار مغربی در این تظاهرات شرکت کردند.