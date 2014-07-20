به گزارش خبرنگارمهر، حمزه اعتماد عصر یکشنبه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان دیر افزود: امسال از محل تملک دارایی‌ها و تبصره 22 مبلع 310 میلیارد و427میلیون ریال در قالب 187 پروژه به این شهرستان اختصاص یافته است.

وی اظهارداشت: از این مبلغ 80 میلیارد ریال تبصره 22 است که با هماهنگی نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش راه، بهداشت وآب وبرق در روستاها هزینه می‌شود.

فرماندار دیر با اشاره به اعتبار عدم تخصیص سال گذشته گفت: از سال گذشته 120 میلیون ریال عدم تخصیص داشته ایم که باید امسال از این اعتبار به آن پرداخت کنیم.

وی افزود: با همت و همکاری مدیران اجرایی تصمیم داریم که اکثر پروژه‌ها نیمه تمام در سال 93 و 94 با پیشرفت فیزیکی بالایی برسانیم و تعدادی از آنان را به بهره‌برداری خواهیم رساند.

اعتماد در ادامه اضافه کرد: دولت تدبیر وامید خود را خدمتگزارمردم می‌داند و تلاش دارد که در بحث توزیع اعتبارات عدالت را برقرار کند و بتوانیم با برنامه‌ریزی شده مشکلات مردم را برطرف کنیم.