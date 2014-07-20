مصارف بانکی گلستان 188 درصد بالاتر از منابع استان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن صادقلو عصر یکشنبه در دیدار مسئولین بهزیستی شهرستان های استان، اظهار کرد: درصد معوقات استان بسیار بالاست و تا 700 میلیارد تومان هم پیش بینی می شود و این نشان دهنده این است که ما از نظر منابع بانکی آسیب‌پذیر هستیم.

وی تصریح کرد: پرداخت وام های قرض الحسنه و اشتغالزایی به جامعه هدف بهزیستی از اقدامات مناسب است ولی در حال حاضر در این زمینه با مشکل اعتبار مواجه هستیم.

استاندار در ادامه بیان کرد: ایام و هفته هایی مانند بهزیستی یک تقدیر در سال است که باید نگاه آن به آینده باشد و فضیلت این نوع کارها مانند فعالیت‌های بهزیستی شان دار و بلند بالا است.

وی افزود: اسلام را می‌توان در سه موضوع خلاصه کرد که اولین آن این است که جوهره عالم خدمت و خدمت توفیق بدون منت است به شرط این که برای خدا باشد.

صادقلو در ادامه خطاب به مسئولان بهزیستی استان گفت: جامعه هدف شما بسیار مهم است و شان والایی دارد و شما باید برای جامعه هدف خود منزلت‌ساز باشید و از حوزه منزلت بخشی برنامه‌های تان را تدوین و اجرا کنید.

استاندار افزود: سند جامع شما بسیار مهم است و دو نکته در سند جامع وجود دارد که می تواند به یک ایده توفیق دهد و آن مانعیت و جامعیت است و باید در سند جامع شما برش استانی و شهرستانی را مدنظر داشته باشید.

وی در خصوص مشکلات ساختمان اداری بهزیستی تصریح کرد: ما سعی داریم بتوانیم بخشی از مشکلات ساختمان های اداری شما را حل کنیم ولی شرایط مالی ما هم سهمگین است و باید این را در نظر داشته باشید.

وی گفت: مسئولان و کارمندان بهزیستی استان سعی کنند در تولید فکر جدید و نو و طرح ایده نو فعالیت بیشتری داشته باشید و در راستای علم روز و نوآوری باشید.