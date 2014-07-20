به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر بهشتی عصر یکشنبه در حاشیه همایش توسعه صنایع فرآورده های لبنی در اردبیل در جمع خبرنگاران درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه تامین آب کشاورزی استان گفت: این مهم براساس تفاهم نامه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور آذربایجان در زمینه توسعه همکاری های بخش انرژی محقق می شود.

وی با اشاره به دیدار اخیر هیئت اقتصادی و انرژی ایرانی با همتایان آذری خود تاکید کرد که بنا به تفاهم نامه های امضا شده ایران و آذربایجان به توسعه روابط دو جانبه بویژه در زمینه انرژی تاکید کرده اند که انتقال آب براین اساس پیگیری می شود.

معاون استاندار اردبیل با بیان اینکه هم اکنون انتقال انرژی های برق و گاز بین دو کشور صورت می گیرد، تصریح کرد: یکی از منابع انرژی نیز آب است که تبادل آن از سوی دو کشور در دست مطالعه و کارشناسی است.

وی همچنین از مطالعه برای انتقال آب رودخانه "آق چای" به این استان خبر داد و یادآور شد: استان اردبیل در زمینه منابع آبی به مدیریت بهینه آبی و حفظ آب تاکید دارد تا کمبودهای موجود برطرف شود، علاوه براین برای تامین منابع جدید نیز بررسی های لازم صورت می گیرد.

بهشتی یا اشاره به پیگیری ها در سطح کشور به منظور تحقق انتقال آب رودخانه قزل اوزن به دشت اردبیل عنوان کرد: این اقدامات در برنامه ششم توسعه براساس برنامه های آمایشی تهیه و تدوین شده است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه این استان در سال های آینده متذکر شد: برای تحقق این مهم باید روشهای نوین علمی شناسایی و اعمال شود، این استان برای دستیابی به توسعه پایدار مجبور به پیدا کردن روش های جدید است که این مبتنی بر پیاده سازی دانش بنیان است.