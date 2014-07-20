فعاليت 200 موسسه قرآني در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتي یکشنبه شب در مراسم افتتاح هفتمين نمايشگاه قرآني عروه الوثقي با اشاره به اهميت موضوع قرآن و عترت، افزود: برآن شديم تا براي هفتمين بار نمايشگاه بزرگ عروه الوثقي را در زمينه هاي مختلف قرآني توانمندي هاي قرآني استان را در يكجا جمع كنيم و از تاريخ 29 تيرماه لغايت چهار مرداد به نمايش بگذاريم.

وي ادامه داد: روي مكان هاي مختلف مطالعه انجام گرفت و بالاخره باغ جنت به عنوان مكاني كه شب و روز در معرض بازديد مردم و در مركز ثقل جمعيت است، به عنوان محل نمايشگاه تعيين شد.

همتي همچنين گفت: علاوه بر نمايشگاه عروه الوثقي در نگارخانه وصال و در دو جاي ديگر توانمندي هاي قرآني استان همزمان با اين نمايشگاه در حال نمايش است كه افرادي كه امكان بازديد از عروه الوثقي را ندارند مي توانند از نمايشگاه هاي مختلف ديگر بازديد كنند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس تاكيد كرد: اميدواريم اين نمايشگاه فرصتي جهت نماياندن توانايي هاي قرآني قطب كشور در استان فارس باشد.

همتي گفت: ادارات و ارگان هاي مختلف توانمندي هاي قرآني خود را در 100 غرفه در اين نمايشگاه به مرحله ظهور گذاشته اند.

وي عنوان كرد: در آينده همزمان با گراميداشت ابن مقله بيضائي كاتب بزرگ كاتبان قرآن جايگاه مكتب شيراز در كتابت به رخ كشيده خواهد شد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس با اشاره به جنايات صهيونيست ها در غزه اعلام كرد: يكي از غرفه ها به نام لانه شيطان به جنايات صهيونيست ها و محروميت غزه اختصاص دارد.

همتي افزود: محافل انس با قرآن براي كودكان و نوجوانان تحت عنوان قرآن بخوان و جايزه بگير هر روز در نمايشگاه برگزار مي شود و مشاوره به خانواده ها در زمينه هاي مذهبي و مسابقات پيامكي نيز صورت مي گيرد.

وي گفت: امروز با توجه به اينكه فتنه بر امت اسلامي از هر جا باريدن گرفته و دشمنان با پيشرفته ترين امكانات فرهنگي بر عقيده هاي مسلمانان هجوم آورده اند، پناه بردن به قرآن ضروري است.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس در ادامه گفت: امروز اگر انسان به راهنما نياز داشته باشد كتاب آسماني قرآن راهنماست، اگر به دنبال معلم و مربي و شريعت باشد قرآن بهترين هدايتگر و معلم است و اگر به دنبال قانون عدالت باشد چه عدالتي كاملتر از قرآن مي توان يافت.