مدعیان دروغین حقوق بشر سکوتی معنادار در مقابل جنایتهای رژیم اسرائیل دارند/ قدس تجلی اتحاد و همدلی مسلمانان

علی جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز قدس، روز تجلی اتحاد و همدلی مسلمانان جهان در برابر یاوه گویی و زیاده خواهی کشورهای مستکبر همانند اسرائیل و آمریکاست.

نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز جنایت و وحشیگری رژیم غاصب اسرائیل علیه ملت بی دفاع فلسطین و غزه به نهایت خود رسیده است.

وی با انتقاد از سکوت معنادار کشورهای غربی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی، بیان داشت: مدعیان دروغین حقوق بشر، سکوتی معنادار در مقابل جنایتهای رژیم اسرائیل دارند که این خود چراغ سبزی به ادامه جنایات این رژیم است.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه برخی از دستان پشت پرده در جهان به دنبال منزوی کردن دین اسلام هستند، گفت: امروز استکبار چهره پلید خود را نمایان تر از گذشته کرده است و با پی ریزی برنامه های زیرکانه هم می خواهد روند نسل کشی در جهان اسلام را ادامه دهد و هم اینکه به دنبال نشان دادن چهره ای معکوس از اسلام در دنیاست.

جلیلیان تنها راه مقابله به دسیسه های دشمنان دین خدا را هوشیاری مسلمانان عنوان کرد و افزود: ایجاد فرقه و گروه های تروریستی در منطقه به نام دین خدا و با پرچم اسلام، جدیدترین شیوه دشمن برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام است.

نماینده مردم اسلام آبادغرب در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز به برکت نیروهای امنیتی و نظامی در کشور، شاهد بالاترین امنیت در مرزهای غربی کشور هستیم که این را باید مرهون هشت سال ایثار و فداکاری فرزندان این مرزوبوم دانست.