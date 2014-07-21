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۳۰ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

تولید ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی، دانش گرا و پژوهش محور است

تولید ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی، دانش گرا و پژوهش محور است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماينده تام الاختيار رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي در استانهاي كرمان ، هرمزگان ،سيستان و بلوچستان، تجاری سازی تولیدات پژوهشی و کسب ثروت در دانشگاه آزاد اسلامی را منوط بر فعالیت های مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: تولید ثروت در این دانشگاه بر محور دانش گرایی و پژوهش محوری استوار است.

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر رستمي ابوسعيدي صبح دوشنبه كه در چهارمين جلسه هيات امنا دانشگاه آزاد اسلامي استان هرمزگان كه با حضور مهندس تركان- مشاور رئيس جمهور، جادري استاندار هرمزگان و ساير اعضا استاني هيئت امناي اين دانشگاه سخن مي گفت، با اشاره به خدمات دانشگاه آزاد اسلامي تصريح كرد: خدمات اين دانشگاه در سراسر كشور و حتي خارج از مرزهاي ايران، شايان تجليل و ستايش است به طوري كه توانسته از مهاجرت هزاران جوان و فرار میلیون ها دلار سرمايه و ارز جلوگيري به عمل آورد و این سرمایه هنگفت در راستای اشتغالزایی و سازندگی کشور بکار گرفته شد.

وی با انتقاد از برخی واحدهایی که از سود دهی افتاده اند، تصریح کرد: عدم توجه این واحد ها و مراکز به تولیدات علمی و پژوهشی در راستای تجاری سازی و کسب ثروت موجب ضرر دهی این موسسات گردیده و اینک توجه به فعالیت های علمی و پژوهشی، فعال سازی مراکز رشد و شرکت ها دانش بنیان در جهت تبدیل ایده به ثروت می تواند یکی از راهکار های برون رفت این گونه از واحد ها و مراکز از وضعیت زیان دهی باشد.

نماینده تام الاختیار ریاست عالی دانشگاه در استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، خاطرنشان کرد که در آینده نزدیک، باید تولید ثروت از منابع پژوهشی سهم قابل توجه ای از درآمد واحد و مراکز دانشگاهی را به خود اختصاص دهد در غیر اینصورت اگر برنامه ای در این راستا تدوین و اجرا نشود و توجه و تکیه صرف بر روی شهریه دانشجویی معطوف گردد می تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد.

این مسئول برجسته، با اشاره به رشد كمي اين دانشگاه در سراسر كشور گفت: نگاه هيات امنا دانشگاه آزاد اسلامي به بحث رشد و توسعه این دانشگاه، پژوهش محور و كيفي نگر است و باید امروز تمام سرمایه گذاری بر روی ارتقا کیفیت علمی و پژوهشی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه، 12 در صد بودجه واحد های دانشگاهی  در سال جاری باید از محل شرکت های دانش بنیان باشد، گفت: امروز در دانشگاه نسل آموزش و پژوهش محوری جای خود را به تولید محوری و پژوهش محوری داده است که باید مورد عنایت ویژه مسؤولان دانشگاه باشد.

رستمی تاکید کرد: واحد ها و مراکز باید با رعایت صرفه جویی، هزینه های جاری خود را بر اساس منابع مالی موجود و درآمد های فعلی تنظیم نمایند و به دنبال منابع جدید درآمد زایی با رویکرد علمی و پژوهشی باشند.

این مسئول، از تخصیص 540 رشته و گرایش جدید در وزارت علوم به دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و افزود: 10 هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 10 هزار دانشجو در مقطع دکترا در مهر ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش می شوند.

کد مطلب 2335124

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