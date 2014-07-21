31 مرکز آماده خرید گندم از کشاورزان قزوینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نوری نیا پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: از مجموع 164 هزار هکتار از اراضی آبی و دیم تحت کشت محصول گندم در سال زراعی جاری، تاکنون 107 هزار هکتار گندم از مزارع کشاورزی آبی و دیم استان برداشت شده است.

مجری طرح گندم سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون 100 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.

وی تاکید کرد: به منظور تسهیل در تحویل گندم توسط کشاورزان به مراکز خرید بالغ بر 31 مرکز خرید اصلی و فرعی تحت پوشش شرکت غله و سازمان تعاون روستایی استان آماده همکاری با گندمکاران برای خرید محصول آنها هستند.



نوری نیا با اشاره به اینکه کلیه مراکز خرید آماده تحویل گندم مازاد بر مصرف کشاورزان است تصریح کرد: خوشبختانه با تامین اعتبار لازم پرداخت وجوه گندم تحویلی کشاورزان نیز هم اکنون به روز بوده و از روند بسیار خوبی برخوردار است.



به گفته وی؛ در راستای تامین بذر مورد نیاز مزارع استان در سال زراعی آتی نیز تا کنون بالغ بر 4 هزار و 600 تن گندم بذری از مزارع طرف قرارداد و تحت نظارت پیمانکاران بذری استان خریداری شده است که پس از طی فرآیندهای لازم آماده توزیع بین گندمکاران متقاضی خواهد شد.



این مسئول به کشاورزان گندمکار توصیه کرد: با تحویل محصول مازاد بر مصرف خود به مراکز خرید مجاز ضمن همیاری در رسیدن به خودکفایی کشور در تولید گندم ، در اولویت دریافت نهاده ها و خدمات سازمان جهاد کشاورزی قرار گیرند.