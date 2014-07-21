تأخیر انداختن نمازهای واجب مانع اجابت دعا می شود/ 7خصلت که مانع استجابت دعا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سعیدیان کارشناس مذهبی مهمان بخش اول برنامه «کوی محبت» با اجرای سیدمصطفی موسوی بود. وی سخنان خود را فضائل شب قدر آغاز کرد و از مردم خواست تا در آخرین شب قدر برای ظهور امام زمان(عج) دعا کنند. وی تاکید کرد: ما در حال حاضر در دوره آخر الزمان و نزدیک به زمان ظهور حضرت حجت(عج) هستیم برای دفع بلایا و مشکلات باید دعا کنیم تا حضرت ظهور کنند.



گریه با تفکر قدر انسان را بالا می برد



وی تاکید کرد: آیت الله صافی می فرماید که وقتی مردم در دعاهایشان دست به دامان هر یک از ائمه می شوند آنها حاجات مسلمانان را به وجود امام زمان(عج) ارجاع می دهند. در این شب تقدیر ما به دست حضرت ولی عصر(عج) خواهد رسید. ما علاوه بر گریه باید تلاش کنیم تا زمینه های گناه را در وجودمان از بین ببریم. گریه با تفکر قدر و منزلت انسان را بالا می برد. یکی از نکات دقیق شویم تفکرات را مدیریت کنیم. فکر را اداره نمی کنیم، کار شیطان این است که رنگ گناه را در ذهن انسان زیبا و جذاب جلوه کند.



وی در خاتمه به روایتی از امام سجاد(ع) اشاره کرد و گفت: تمام زمین بعد از قیامت از بین می رود اما یک نقطه از زمین را برمی دارد و آن نقطه را به عنوان میدان مرکزی بهشت قرار می دهند. این قطعه زمین بین الحرمین است که میدان مرکزی بهشت قرار می دهد و آنجا هم حضرت حق حسین(ع) و حرم حسین(ع) را قرار داده است.



حشمت الله قنبری شب گذشته در بخش دوم برنامه درباره نحوه دعا کردن سخن گفت: دعا یک فرصت بسیار مهم و مغتنم برای پیوند انسان به ملکوت است. معمولا یکی از معیارهایی که می توان انسانها را محک زد درخواست است. انسان آزاده و حر عزت انسانی اش را با حاجات کوچک زیرسؤال نمی برد. انسانی که آزادگی دارد به کم و کیف درخواستش تدبر و تعقل دارد . می داند که چه بخواهد و از چه کسی بخواهد، اگر رابطه ها به درستی تمییز داده شود اراده و اقتدار انسان به سر چشمه فیض متصل می شود.



وی ادامه داد: انسان به ابدیت و میل به یک وضعیت مطلوب دارد. انسان مخلوق، ریشه اش در ملکوت است. درست است که در زمین زندگی می کند و تندیس وجودی او برخاسته از خاک و گل است اما هویت او ملکوتی است زمینی نیست، لذا وقتی نگاهش به پایین باشد خواسته هاش دم دستی و نیازهایش ابتدایی شود استانداردهایش پایین می آید. اگر انسان از آن ریشه با عظمت پایین افتاد دعاها و خواسته هایش ابتدایی می شود.



زندگی دنیایی انسان را نیازمند می کند



کارشناس مذهبی در ادامه به شیوع چاپلوسی وتملق در جامعه اشاره کرد و گفت: چرا چاپلوسی وتملق می کنیم چون خواسته را از مخلوق می خواهیم اگر مبدأ را رها کنیم هویت انسان متلاشی می شود. سیر حرکت انسان به سمت کمالات است. خاصیت زندگی ناسوت و دنیا این است که انسانها را نیازمند می کند و انسان برای رسیدن به کمالات میل به طلب پیدا می کند، وقتی طلب و خواسته به وجود می آید ذات حق تعالی او را راهنمایی می کند. اساس اراده حق تعالی این است که بنده از حق تعالی بخواهد و می فرماید درخواست کنید من اجابت کنم. وعده خداوند حتمی است حد و مرزی هم برای آن مشخص نشده است، در نهایت لطافت است در منطق قرآن قرار می گیرد و آمیخته از عاشقی و دلدادگی است.



7 خصلت که مانع استجابت دعا می شود



قنبری به کلام حضرت امیر(ع) اشاره کرد و هفت خصلت را از کلام ایشان بر شمرد که اجازه استجابت دعا را نمی دهد، وی گفت: حضرت امیر(ع) می فرماید در هفت خصلت به قلب خود خیانت کردید. اول خدا را شناختید اما به دستوراتش عمل نکردید، پیغمبر(ص) را شناختید به سنت او عمل نکردید، کتاب را خواندید اما در عملیاتی کردن امر و نهی الهی حرکتی نشان ندادید. چهارمین مورد می فرماید زبانا اظهار ترس از آتش کردید اما هر فرصتی که به دست آوردید آتش افروزی کردید. هیزمهای جهنم را جمع آوری کردید بعد می فرماید این ترس شما کجا رفت؟ میل و رغبت به بهشت دارید اما نوع عملکرد شما متفاوت است رغبت شما کجا رفت؟ حرکتی به سمت بهشت ندارید پس عافیت حاصل نمی شود.



وی ادامه داد: حضرت امیر(ع) می فرماید خداوند دستور داد که با شیطان دشمنی کنید. بعد می فرمایند فتق الله از خداوند خجالت بکشید و حیا کنید خودتان را اصلاح کنید. حال باید با چه چیز خود را باید اصلاح کنید با قرآن. بعد می فرماید نیت هایتان را خالص کنید. زلال شوید. ما در غفلت به سر می بریم حکومت خدا را نمی شناسیم. اگر می شناختیم گناه نمی کردیم.



کارشناس مذهبی برنامه ادامه داد: وقتی عمل را اندازه گیری می کنیم می بینیم شیطان امین ماست. یکبار با خودمان منصف باشیم مراقبت از خودمان کنیم و ببینیم امیر ما شیطان است یا تحت امر شیطان هستیم. اگر تحت سلطنت خدا باشیم غیرممکن است در مقابل کلام خدا موضع بگیریم. انسان در هر قدم و حرکت یک لبیک دارد اما مشخص نیست که این لبیک را به چه کسی می گوییم. مبنا را قربت الی الله قرار دهیم.



امر به معروف حقیقت مطلق قرآن است



وی در ادامه به کلام حضرت امیر(ع) اشاره داشت و گفت: امام می فرماید امر به معروف را از بین بردید و نهی از منکر نمی کنید حرفهایتان اثری ندارد. امر به معروف حقیقت مطلق قرآن است اکر کسی آنرا انکار کند، قرآن را انکار کرده است. چرا جامعه درباره برخی از این موارد مقاوم است وقتی برخورد با منکر گزینشی شد در همه جامعیت، امر به معروف نشد اثربخشی آن کم می شود. پست ترین نوع منکرات منکرات مالی و سیاسی است. وقتی حرام قبح اش را ازدست داد اثراتش را در جامعه شاهد هستیم. اگر امر به معروف نشد دعای خوبها مستجاب نمی شود چون خوب راضی به زشتی و بدی است.



7 گناه که باعث عدم اجابت دعا می شود



وی در ادامه برنامه به کلام حضرت زین العابدین(ع) اشاره کرد و گفت: حضرت زین العابدین(ع) می فرماید هفت گناه باعث عدم اجابت دعا می شود اول سوءنیت. اگر نیتهای غیرالهی و خیرخواه نبودید استجابت نخواهید شد. دوم بد باطن بودن و حسادت مانع استجابت است. سوم دورویی کردن، نمامی، سخن چینی که امروز در برادران دینی دیده می شود وقتی به سطوح بالا می رویم بیشتر می شود. باید حریم یکدیگر را حفظ کنیم. صداقت داشته باشیم برخی رفتارها حیرت زده می کند.



وی ادامه داد: چهارم یقین به اجابت دعا نداشتن. کسی دعایش مستجاب است که یقین حتمی داشته باشد که خداوند استجابت می کند. تأخیر انداختن نمازهای واجب مانع اجابت دعا می شود. در نماز اول وقت حکمت و حقایق و آثاری نهفته است که باید جدی بگیریم. در بخش دیگر می فرماید خدا را ترک کردیم با انجام ندادن کار نیک با صدقه ندادن و انفاق نکردن است. فحش دادن و بدزبانی کردن مانع استجابت دعاست.



برنامه کوی محبت با اجرای سیدمصطفی موسوی و محسن سوهانی و به سفارش گروه معارف شبکه دو و با حمایت ستاد بازسازی عتبات عالیات تهیه و تولید و از شبکه دو پخش می شود.