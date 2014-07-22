چاپ مجموعه «خوزستان قلب فوتبال ایران» متوقف شد

زینب اهوازی از دست‌اندرکاران چاپ این کتاب در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش از این جلد اول کتاب «خوزستان قلب فوتبال ایران» به چاپ رسیده بود که از سال گذشته پیگیری فعالیت‌های مربوط به انتشار جلد دوم آن آغاز شد.

وی افزود: 8 ماه پیش با مراجعه به سازمان ورزش و جوانان خوزستان، قرار شد این سازمان چاپ کتاب را به عهده بگیرد و طبق اعلامی که داشتند، چاپ هزار نسخه از کتاب را وعده دادند. آقای وحید کیانی نیز مسئولیت پیگیری فعالیت‌های مربوط به آماده‌سازی کتاب را به عهده گرفت. به این ترتیب مراحل گرفتن مجوز، فیبا و شابک کتاب طی شد. بعد از این مراحل نیز، کتاب وارد فاز صفحه‌آرایی و طراحی جلد شد که این قسمت‌های کار نیز انجام شد اما پس از طی این مراحل، به ما گفتند نمی‌توانیم بیش از 10 نسخه از این کتاب را چاپ کنیم!

این دست‌اندرکار چاپ کتاب «خوزستان قلب فوتبال ایران» گفت: آقای کیانی معتقد است چنین برخوردی توهین آشکار است و معنایی ندارد بعد از این همه فعالیت تنها 10 نسخه از این کتاب که عده‌ای در خوزستان و ایران منتظر انتشارش هستند، به چاپ برسد. به همین دلیل و به خاطر اختلافی که پیش آمده، چاپ این کتاب متوقف شده و دیگر پیش نرفته است.