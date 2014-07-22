به گزارش خبرنگار مهر، وحید نداف صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آرادان با اعلام خبر افزایش 70 درصدی پذیرش بیماران در بیمارستان امام حسین(ع) شهرستان آرادان افزود: بیمارستان امام حسین(ع) آرادان نیز هم ‌اکنون در شرایط مطلوبی به سر می‌برد و راه پیشرفت برای بیمارستان با جذب نیرو برای تکمیل کادر درمان باز است.

وی با تاکید بر اینکه مردم شهرستان آرادان نیز می‌توانند با مراجعه به این بیمارستان برای انجام امور درمانی سبب پیشرفت این بیمارستان شوند خاطرنشان کرد: طرح تحول نظام سلامت مزایای بسیاری دارد که در صورت اجرای کامل منافع بسیاری برای بیماران به همراه خواهد داشت.

رئیس بیمارستان امام حسین (ع) آرادان با اشاره به کاهش پرداخت هزینه بیماران در مرحله‌ نخست اجرای این طرح عنوان کرد: در این صورت هزینه درمان بیماران به تنها 10 در صد کل هزینه‌ درمان خواهد رسید.

نداف با بیان این مطلب که در مرحله‌ دوم بیمارانی که دفترچه‌ بیمه ندارند توسط اداره‌ بیمه‌ سلامت برایشان دفترچه صادر می‌شود تصریح کرد: اجرای این طرح سبب می‌شود که بیمارستان‌های دولتی با بیمارستان‌های خصوصی وارد رقابت شده و خدمات بهتری را به مراجعه‌کنندگان ارائه دهند.

وی در خاتمه با یادآوری این نکته که از دیگر محاسن اجرای این طرح تجمیع پزشکان متخصص در کلینیک‌های درمانی است که توسط بیمارستان‌ها دایر می‌شود اذعان داشت: در این صورت پزشکان متخصص نمی‌توانند برای انجام عمل‌های جراحی، زیرمیزی دریافت کنند هم‌چنین به متخصص‌های جدیدالورود اجازه‌ی راه‌ اندازی مطب داده نمی‌شود.

