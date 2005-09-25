عربستان : سياست آمريكا به دخالت ايران در عراق كمك مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، يك مقام عربستاني كه خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبر گزاري فرانسه گفت : عربستان نگران است آنچه كه درعراق در حال روي دادن است منجر به تجزيه و افزايش اختلافات فرقه اي كه هويت عربي اين كشور را به خطر بياندازد، شود.



اين مقام عربستاني ايران را به تلاش براي گسترش نفوذ خود در عراق از طريق جامعه شيعه كه اكثريت جمعيت عراق را تشكيل مي دهد، متهم كرد .



وي افزود : سياستهاي آمريكا در عراق منجر به اختلافات فرقه اي و افزايش نفوذ ايران در اين كشور مي شود .



محمد الزلفه يكي از اعضاي شوراي عربستان در گفتگو با خبرگزاري فرانسه ، دولت ابراهيم جعفري نخست وزير عراق را متهم كرد كه با همدستي ايران در تلاش براي افزايش كنترل شيعيان بر عراق يا بيشتر بخشهاي آن است . وي همچمنين اظهار داشت كه دولت جعفري در حال ترغيب آمريكاييها براي دشمني با سني ها است تا راه را براي نفوذ ايران هموار كند .



زلفه خاطر نشان كرد : ايران از وضعيت اسف بار عراق براي افزايش نفوذ خود در آنجا سود مي برد و سرانجام اگر تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته اي خود درگير شوند خرده حسابهاي خود را به هزينه مردم عراق تسويه خواهند كرد .



اين عضو شوراي عربستان تصريح كرد : ايران در نظر دارد قويترين قدرت منطقه شود كه اين امر موجب نگراني كشورهاي عرب منطقه شده است .



تركي الحمد يك تحليگر سياسي عربستاني نيز گفت : ايران سرگرم توسعه هويت شيعه در بين عربهاي شيعه عراق است كه اين امرموجب خواهد شد آنها به ايران به چشم يك رهبرنگاه كنند. وي هشدارداد : اين زنگ خطري براي مردم و دولتهاي كشورهاي عرب منطقه خليج (فارس) است زيرا ايران اين كار را با اقليتهاي شيعه در منطقه ادامه خواهد داد .



يك ديپلمات عرب مستقر در عربستان با اشاره به سردي روابط رياض با دولت جعفري گفت : عربستان هنوز مجبور است براي بازگشايي سفارت عراق در رياض چراغ سبز نشان دهد .



سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان اوايل هفته جاري از سياستهاي آمريكا در عراق ابراز نگراني كرد و آن را موجب افزايش نفوذ ايران در عراق دانست .



وي ضمن نگراني از دخالتهاي سياسي ، مالي و نظامي ايران در عراق هشدار داد كه تجزيه عراق به يك دولت كرد در شمال ، يك دولت سني در مركز و يك دولت شيعه در جنوب موجب درگيري بين كشورهاي منطقه خواهد شد .