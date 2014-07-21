به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها با تاکید بر اینکه ایران درگیر هفتمین خشکسالی پیاپی است، گفت: روان‌ آب‌ها به‌ دنبال 7 سال خشکسالی پیاپی به‌ شدت کاهش یافته و در تمام این مدت تلاش شده که نسبت به تامین آب شرب کشور خدشه‌ای وارد نشود که این موضوع موفقیت بزرگی برای بخش آب کشور محسوب می‌شود.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در سال آبی جاری در مقایسه با سال آبی گذشته و متوسط درازمدت، اظهارداشت: میزان بارش‌های جوی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 216 میلی‌متر است که با توجه به پیش‌بینی‌ها، انتظار افزایش بیش از دو تا سه میلی‌متر تا پایان سال آبی جاری نیست.

وی افزود: میزان بارش‌های جوی درمقایسه با سال آبی گذشته 5 درصد و در مقایسه با درازمدت 8 درصد کاهش یافته است. از نظر رتبه‌ای، میزان بارندگی‌های سال آبی جاری در رتبه سی‌ام 44 سال اخیر قرار دارد و امسال برای هفتمین سال پیاپی است که میزان بارش‌ها کمتر از درازمدت است و برای هفتمین سال خشکسالی را تجربه می‌کنیم.

حاج‌رسولی‌ها با ابراز امیدواری نسبت به پایان خشکسالی گفت: بیشترین کاهش بارندگی در سال آبی جاری مربوط به استان سمنان با 36 درصد کاهش و استان‌های خراسان رضوی و تهران با 30 درصد کاهش است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه میزان آب ورودی به سدهای کشور در سال آبی گذشته 32 میلیارد مترمکعب بوده است ادامه داد: این میزان در سال آبی جاری 30 میلیارد مترمکعب است که حکایت از کاهش 6 درصدی آب ورودی به مخازن دارد.

مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: حجم کنونی آب موجود در مخازن سدها حدود 25.6 میلیارد مترمکعب بوده که درمقایسه با سال گذشته 4.3 درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: براساس پیشینه آماری که در بخش آب کشور ثبت شده، دوره‌های خشکسالی کوتاه‌مدت ما بین 3 تا 4 سال و طولانی‌ترین دوره 7 سال بوده است و امیدواریم امسال آخرین سال خشکسالی باشد و از سال آبی آینده وارد دوره ترسالی شویم.

حاج رسولی ها درباره تامین آب شرب در دوره خشکسالی گفت: بیش از 85 درصد محدوده کشور منطقه خشک، نیمه‌ خشک یا فراخشک است و تنها 15 درصد از وسعت کشور دارای بارندگی نرمال و مرطوب است.

وی ادامه داد: با احتساب 250 میلی‌متر بارندگی در کشور، 410 میلیارد مترمکعب روان‌آب ایجاد می‌شود که از این مقدار 70 تا 75 درصد تبخیر و تنها بین 120 تا 130 میلیارد مترمکعب به آب تجدیدشونده تبدیل می‌شود.

مشاور وزیر نیرو تصریح کرد: تعداد کل چاه‌ها طی سال‌های 63 و 64 حدود 164 هزار حلقه چاه بود که امروز این تعداد به حدود 760 هزار حلقه چاه رسیده و موجب برداشت 48 میلیارد مترمکعبی آب از این منابع شده است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بیان اینکه دمای هوا هر سال 0.1 درجه گرم‌تر شده است افزود: زمانی در ارتفاع 2000 متری پوشش برفی وجود داشت اما اکنون ارتفاع پوشش برفی 300 تا 400 متر افزایش یافته و زیر این ارتفاع بارش‌ها به‌ صورت باران است.

وی گفت: متوسط تولید روزانه انرژی در فصل تابستان سال 88 در بخش برق‌آبی 22 هزار مگاوات ساعت بوده که این رقم در تابستان سال گذشته به 53 هزار مگاوات ساعت رسید و در تابستان امسال 57 هزار مگاوات ساعت پیش‌بینی شده بود که در تیرماه امسال این رقم تا 60 هزار مگوات ساعت در روز رسید.

حاج‌رسولی‌ها درباره تدوین طرح آمایش سرزمین گفت: در چندین برنامه تدوین آمایش سرزمین در کشور مورد توجه قرار گرفته است و این طرح اثر مهمی در مدیریت درست منابع آبی دارد اما تدوین آن وظیفه وزارت نیرو نیست و این وظیفه برعهده معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

مشاور وزیر نیرو با تاکید بر اینکه صنایع آب‌ بر باید در حاشیه سواحل ایجاد شوند اظهارداشت: این گونه صنایع در کویر مرکزی نباید مستقر باشند. براساس برنامه‌ ریزی‌های صورت‌ گرفته، مصرف آب در بخش کشاورزی باید از 92 درصد به کمتر از 87 درصد برسد.

وی با اشاره به مهار 75 درصد آب‌های سطحی در کشور خاطرنشان کرد: پیشتر با توجه به وجود 80 میلیارد مترمکعب آب سطحی، 62 میلیارد مترمکعب مخزن تعریف کرده بودیم اما اکنون با کاهش روان‌آب‌ها و رسیدن آن بین 45 تا 50 میلیارد مترمکعب حدود 30 میلیارد مترمکعب مهار شده است.