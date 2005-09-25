پيشنهاد تغيير قيمت آب و برق در سال 85 به دولت ارائه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، پرويز فتاح درجمع خبرنگاران با بيان اين مطلب ،افزود: وزارت نيرو درهريك ازبخش هاي آب ،فاضلاب و برق اولويت هاي خاص خود را دارد. اما بيشترين توجه ما به آب وفاضلاب شهري است وطي سال جاري نيز از دولت درخواست بودجه بيشتري براي اين منظوركرده ايم.

وي خاطرنشان كرد: عدم وجود سيستم هاي آب وفاضلاب همواره منابع آب كشور را تهديد مي كند وما قصد داريم با تلاش بيشتر پروژه هاي مربوط به آب وفاضلاب را زودتر به پايان برسانيم.

فتاح درخصوص امكان ايجاد مشكل براي سوخت رساني به نيروگاه هاي برق درفصل سرما،گفت:هفته گذشته جلسه اي با حضور سرپرست وزارت نفت و معاونين مربوط براي جلوگيري از بروز اين مشكل برگزار شد وتشكيل اين جلسات درسطح كارشناسي هرهفته ادامه خواهد يافت.

وي ادامه داد: دراين جلسه مقرر شد نيروگاه ها به ذخيره سازي گازمايع بپردازند وظرفيت ذخيره خود را تكميل نمايند ودرحال حاضرنيزدر مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ذخيره گاز ما 20 درصد رشد داشته واين مقدار تا پايان آبان ماه به 35 درصد خواهد رسيد.

فتاح افزود: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته براي ذخيره سوخت نيروگاه ها اگر فصل سرما امسال نيز طولاني باشد در تامين سوخت نيروگاه ها مشكل خاصي نخواهيم داشت.

وي از انتشارسري دوم اوراق مشاركت وزارت نيروخبرداد واظهارداشت: در مرحله اول ما اوراق مربوط به صنعت برق را منتشر كرديم و در مرحله دوم اوراق مشاركت مربوط به بخش آب و ساخت سدهاي برق-آبي خواهد بود.

فتاح درخصوص تغييرقيمت آب،برق وفاضلاب در سال 85 ،تصريح كرد: ما پيشنهاد خود را دراين زمينه به دولت ارائه كرده ايم وساير بخش ها هم بايد نظر خود را در اين زمينه اعلام كنند، ولي چيزي كه مهم است اين نظرات بايد با سياست كلي دولت هماهنگ باشد.

وي درخصوص تغييرات احتمالي در سطوح عالي اين وزاتخانه،گفت: به هر حال بنا به ضرورت تغييراتي را خواهيم داشت اما ما هيچ اعتقادي به تغييرات گسترده واتوبوسي نداريم.